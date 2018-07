Kalalo, feliz de ser refuerzo

14/07/2018 -

Independiente busca conformar un plantel competitivo para la Liga Argentina de Básquet. Y en las últimas horas se confirmó el fichaje de Nicolás Kalalo, joven que se destacara en la Liga de Desarrollo que obtuvo Quimsa, y que llega a préstamo para sumarse a la incorporación de Bruno Ingratta y Damián Palacios.

Con apenas 21 años, el joven bandeño vistió los colores de Olímpico, Quimsa, Villa Ángela Basket (2015) e Hispano Americano (2016).

"Era una posibilidad que se venía barajando hace un tiempo, y que se haya concretado me pone muy contento. Estoy muy agradecido por la oportunidad", dijo Kalalo sobre este desafío.

Kalalo confesó sentirse "ilusionado" y con la intención de "focalizarse" en lo que va a ser el tercer año consecutivo del club en la categoría. "Me siento feliz de jugar con mi gente, porque no hay nada más lindo que jugar en Santiago", acotó. Por último, y en relación a la categoría, el joven aseguró conocerla, "porque jugué en Villa Ángela e Hispano y me siento muy cómodo jugando Liga Argentina. Va a ser un lindo desafío y estamos con todas las pilas para afrontarlo", cerró.