El dólar cerró en $27,91 en Capital Federal y en Santiago llegó a $28,10

14/07/2018 -

El dólar minorista terminó la rueda con una baja de 3 centavos a 27,91, tras ganar 10 centavos en el inicio, según el promedio que realiza el Banco Central (BCRA) en los bancos y casas de cambio de la Capital Federal, mientras que a nivel local cotizó en promedio en $28,10.

Así, la divisa finalizó la semana con una baja de 70 centavos. En sintonía, el dólar mayorista revirtió la suba inicial de 10 centavos que lo llevó a tocar durante la mañana los 27,33 y terminó 2 centavos abajo a $ 27,21.

De esta forma, el billete acumuló en la semana corta que finalizó en la víspera una baja de 79 centavos y alcanzó su menor nivel en julio.

En el mercado minorista, el billete llegó a sumar 10 centavos hasta los $ 27,80 en las pantallas del Banco Nación (BNA), pero cerró sin cambios a $ 27,70, 70 centavos por debajo del cierre del pasado viernes. La baja del billete se afianzó sobre el mediodía tras la subasta que realizó el Banco Central (BCRA) por cuenta y orden del Ministerio de Hacienda. El monto adjudicado fue el habitual de u$s 100 millones, con un promedio de corte en $ 27,17, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 27,15. El volumen operado en el contado fue de u$s 622,288 millones, mientras que en futuros MAE se movieron u$s 14 millones. El dólar blue se vendió a $ 28,50. ‘El desarme de posiciones y los ingresos desde el exterior debilitaron el dólar mayorista que se acentuó hasta $ 27,15", explicó Gustavo Quintana de PR Cambios.