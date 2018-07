Griezmann le respondió a Courtois sobre las críticas que le hizo el arquero a la selección de Francia

Fotos ESTRELLA. Griezmann le constestó al arquero de Bélgica que había dicho que Francia no había jugado a nada.

Francia viene de amargar a Bélgica en la semifinal y tras ese partido, el arquero Thibaut Courtois y el volante Eden Hazard criticaron y menospreciaron el juego de los "bleus" que en semifinales vencieron a los belgas por 1 a 0 con gol de Samuel Umtiti.





Y el que salió a responderles fue el delantero Antoine Griezmann. "Jugó en el Atlético de Madrid, juega en el Chelsea y cree que juega como el Barcelona", dijo Griezmann cuando habló de Courtois.





El arquero había afirmado que Francia no jugó a nada y que lo hizo a defenderse con 11 jugadores a 40 metros de su arco. Al mismo tiempo, Griezmann reconoció: "Si tengo la estrella, no me importa cómo jugamos".