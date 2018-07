Francia incentiva a los banqueros de Londres para que se muden a París

Fotos MENSAJE. El primer ministro francés, Édouard Philippe, quiere que los banqueros que abandonen Reino Unido se muden a su país.

El primer ministro francés, Édouard Philippe, citó al escritor inglés Chesterton y, en la lengua de Shakespeare, dijo a los presentes: "London is a riddle. Paris is an explanation" (Londres es un enigma. París es una explicación), durante la cena de gala realizada en el Quai d’Orsay, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, ante 250 representantes del mundo de las finanzas internacionales, a quienes explicó los nuevos incentivos para que los banqueros que vayan a abandonar Londres por culpa del Brexit, se instalen en la capital francesa.

Philippe insistió en que París, ante la gran incertidumbre política creada por el abandono del Reino Unido de la Unión Europea, "ha elaborado una oferta más que una explicación".

"Esta oferta es valiente, directa; queremos dar a los inversores globales, a las instituciones financieras, nuevas oportunidades y un entorno fuerte y estable para invertir, trasladarse, ampliar su negocio en Francia y en toda Europa", añadió el jefe del Gobierno ante el foro.