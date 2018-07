Miles de personas marcharon en Londres contra Trump

Fotos PROTESTA. Fue convocada a nivel nacional por la coalición Together Against Trump (Juntos contra Trump).

14/07/2018 -

Personas disfrazadas de pollo o de las sirvientas de la serie The Handmaid’s Tale y proclamas como "Trump apesta", o "No a Trump, no a la guerra", o "Naranja es el nuevo boludo" protagonizan el inicio de la mayor manifestación convocada ayer en Londres contra la visita al Reino Unido del presidente estadounidense.

Los asistentes a la movilización -convocada a nivel nacional por la coalición Together Against Trump (Juntos contra Trump), promovida por el periodista Owen Jones- se concentraron después del mediodía local en el centro de la capital británica para marchar hasta la plaza de Trafalgar, donde los esperaban música, consignas y lectura de manifiestos.

Al acto, en el que según los organizadores participan más de 70.000 personas, algunos llevaron mascarillas en la cara con el mensaje "Trump apesta" o pancartas como "No a Trump, no a la guerra", "Deja a Trump" o "Trump adora el Brexit", simbolizado con un corazón en medio.

Otros manifestantes acudieron vestidos de pollo, en señal de protesta ante un posible acuerdo comercial entre el Reino Unido y Estados Unidos.

"Si hacemos un acuerdo comercial post-Brexit con Trump y EE.UU., los estándares de higiene en la alimentación son muy bajos, lavan a sus pollos en cloro para limpiar enfermedades que nosotros no tenemos en los nuestros. Esto es un símbolo de lo que no queremos con Estados Unidos", dijo Liz Morris, una de las tantas mujeres así disfrazadas.

"El mundo se está convirtiendo en ‘The Handmaid’s Tale’ y eso no es bueno (...) Si alzamos las suficientes voces y decimos que no está bien, quizá ocurra el cambio", agregó la joven en alusión a la serie de televisión -basada en la novela de Margaret Atwood- sobre un futuro distópico.

Otra de las participantes, declaró que Trump es "un misógino fascista y estúpido al que hay que parar".

Información publicada por diario EL LIBERAL. Director. Lic. Gustavo Ick.