Netflix le ganó a HBO en las nominaciones a los Emmy

14/07/2018 -

Por primera vez, Netflix superó a HBO en la cantidad de nominaciones a los premios Emmy, que se entregarán el próximo 17 de septiembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles: Game Of Thrones (22) y Westworld (21) son las series más nominadas.

En esta 70ª edición de los Emmy, The Crown (13) y Stranger Things (12) se destacan por parte de Netflix que en total con todas sus series suma 112 nominaciones. A la plataforma también pertenecen Godless (12), Glow (10) y Ozark (5).

Por su parte, HBO suma 108 nominaciones que incluyen las ya mencionadas Game Of Thrones (22) y Westworld, junto a Barry (13), Last week tonight with John Oliver (9), Silicon Valley (7) o Fahrenheit 451 (5)l