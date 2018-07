Sigue el escándalo: Le preguntaron a Sampaoli qué quiere para irse

14/07/2018 -

Estos últimos años de manejos por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, sin dudas quedarán marcados en la historia negra por las irregularidades que tuvo y los malos manejos.

Este sábado, un nuevo capítulo de esa historia se escribió cuando la Afa, con el único objetivo de apurar la salida de Jorge Sampaoli, levantó el teléfono y habló con el abogado del entrenador, Fernando Baredes, para consultarle qué quiere el oriundo de Casilda para dejar su cargo.

Sin embargo, por otra parte desde la entidad madre del fútbol nacional, presionan para que el ex Sevilla se haga cargo de la Sub 20 en el torneo de L'Alcúdia. Sampaoli, si bien está armando la lista de posibles convocados, no se haría cargo de la dirección técnica y le dejaría ese trabajo a su ayudante Matías Manna.

Con la Afa metiendo presión y después de tantos desencuentros, el deseo de seguir en la Selección de Sampaoli habría perdido impulso. Además, ¿quién querría seguir y lidiar con este clima hasta la Copa América del año que viene?.

Si bien todavía no se reunieron, ya habrían empezado a intercambiar números para ver si se puede llegar pronto a un acuerdo. En un principio, hay que tener en cuenta despedirlo ahora le costaría a Afa 8.500.000 dólares y que ninguna de las dos partes quiere ir a juicio.

Con la situación así, el entorno de Sampaoli habría pedido 4 millones de dólares para abandonar su plaza. La Afa, a modo de contrapropuesta, habría ofrecido un millón. Es decir, lo que le queda de sueldo hasta fin de año.