CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de Julio de 2018

15/07/2018 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

10.00 SANTA MISA

11.00 MUNDIAL RUSIA 2018

15.00 LA PEÑA DE MORFI

18.30 CINE. PAPÁ POR SIEMPRE

20.00 SORTEO DE MONOBINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. PAPÁ POR SIEMPRE (CONTINUACIÓN)

21.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.00 POR EL MUNDO

00.30 ¿QUÉ COMEN LOS QUE SABEN?

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

12.00 MAURO, LA PURA VERDAD

15.00 SECRETOS VERDADEROS

16.30 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 INFAMA RECARGADO

 

CANAL 7

09.00 MUNDIAL RUSIA 2018

15.00 LA TARDE DEL MUNDIAL

17.00 LOCOS POR EL CAMPO

18.00 URBANAMENTE

19.00 ARGENTINA, DECIME QUÉ SE SIENTE

 

CANAL 9

12.00 FIESTA ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 LA ROSA DE GUADALUPE

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

 

EL TRECE

10.00 CINE DE LA MAÑANA

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.30 PASAPALABRA

22.00 PPT

 

CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 VA DE NUEVO

17.30 SÁBADO SAGRADO

18.30 DE A DOS

19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET POR CANAL 14 (F) “REGATAS vs. HERRERA”

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

23.00 EL CLÁSICO ‘UNION SANTIAGO VS.MITRE’

 

CANAL 4

13.30 POLI 24

14.00 MUNDO RALY

14.30 MUNDO MITRE – NACIONAL B

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 SEGURIDAD VIAL

20.00 LA CABRITA EXPRESS

22.00 SOLO FUTBOL

23.00 LA FIJA

 

PELÍCULAS

CINEMAX

06.17 COSAS QUE IMPORTAN

08.48 GIGANTES DE ACERO

11.16 LA MEJOR AMIGA DE SHADOW

13.13 SCOOBY-DOO

14.50 MARVEL’S HULK. DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS

16.21 ESCUCHA TU DESTINO

18.33 SCOOBY-DOO

20.11 EL PLANETA DEL TESORO

22.00 FURIA DE TITANES

23.53 EL BOSQUE SINIESTRO

 

TCM

07.25 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

07.50 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.40 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.30 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

09.55 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

10.20 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

11.35 SUPERMAN 2. DONNER CUT

13.35 MATILDA

15.45 EL GRAN PEZ

18.03 ¿QUIÉN ES JACKIE CHAN?

20.06 TANGO Y CASH

22.00 CARACORTADA

 

TNT

06.23 WALL-E

08.01 REYES DE LAS OLAS

09.29 DINOSAURIO

10.52 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

12.44 JACK Y JILL

14.25 EL HOMBRE DE ACERO

16.57 2012

20.00 ¿QUÉ PASÓ AYER?

22.00 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

00.00 EL CASTIGADOR

 

SPACE

06.38 OLAS SALVAJES 2

08.58 EL REY ESCORPIÓN 2. EL ASCENSO DE UN GUERRERO

11.06 EL REY ESCORPIÓN 4. LA LLAVE DEL PODER

13.18 LA MALDICIÓN DE LAS HORMIGAS GIGANTES

14.57 FURIA EN DOS RUEDAS

16.34 COBRA

18.17 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO

19.56 RESCATE EN EL METRO 123

22.00 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

 

CINECANAL

10.40 LA INVENCIÓN DE HUGO

13.02 LA INCREÍBLE VIDA DE WALTER MITTY

15.10 EL CAMPAMENTO DE PAPÁ

16.47 LOCAS VACACIONES SOBRE RUEDAS

18.35 ALVIN Y LAS ARDILLAS. FIESTA SOBRE RUEDAS

20.15 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 2

22.00 ALOHA

23.50 EL JUEGO DE LA FORTUNA

 

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 SHARK TANK COLOMBIA

08.55 TOP CHEF

11.40 ANATOMÍA SEGÚN GREY

14.25 ONCE UPON A TIME

17.10 AMERICA’S GOT TALENT

19.00 SHARK TANK COLOMBIA

20.00 SIRENA

 

A DÓNDE IR

CASA ARGAÑARAZ ALCORTA (LIBERTAD 175)

LOS DOMINGOS 15, 22 Y 29 DE JULIO SE REALIZARÁ TEATRO PARA CHICOS CON “SOMBRAS Y TRAPOS”, “CHARO CHARITO” Y “LA MUECA”. SIEMPRE A LAS 17.

 

COMPLEJO JUAN FELIPE IBARRA (AVDA. BELGRANO (S) 600)

+JUEVES 19, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁN DÚO OBLIVION Y LA DESCARGA LATINA, CON PABLO MEMA, COSACO PAZ VENTURINI, PABLO ERNESTO JR., LUCÍA BREPPE Y NELSON

MORENO.

 

CLUB JUVENTUD (RIVADAVIA Y PERÚ)

+SÁBADO 21, A LAS 21, “LA NOCHE LLAMA AL ENCUENTRO”, CON LA PRESENTACIÓN DE RIENDAS LIBRES (MARTINA, PETECO Y HOMERO), JUAN SAAVEDRA, ROXANA CARABAJAL, PABLO CARABAJAL, RESIDENTES, LA BRASITA DE MI CHALA, DÚO TURAYQUI Y DJ SELVA.

 

TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)

+ EL JUEVES 26, A LAS 21, IÑAKI URLEZAGA CON “ÚLTIMA FUNCIÓN”.

* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22, EL OFICIAL GORDILLO

 

SUNSTAR

LOS INCREÍBLES 2 (3D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

15/07 -16/07 -17/07 -18/07 12:40 (Cast)

15:10 (Cast) 17:40 (Cast)

HOTEL TRANSSYLVANIA 3

(3D) ANIMACIÓN (ATP)

15/07 -16/07 -17/07 -18/07 - 13:20 (Cast)

15:30 (Cast) 17:50 (Cast) 20:00 (Cast)

HOTEL TRANSSYLVANIA 3

(2D) ANIMACIÓN (ATP) 15/07 -16/07

-17/07 -18/07 - 12:15 (Cast) 14:20 (Cast)

16:30 (Cast) 18:40 (Cast) 20:50 (Cast)

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAÍDO (3D) AVENTURA, (13 años)

15/07 - 16/07 - 17/07 - 18/07 22:10 (Cast)

LOS BAÑEROS 5 (2D):

COMEDIA (ATP)

15/07 -16/07 -17/07 -18/07 12:50 (Cast)

14:40 (Cast) 16:30 (Cast)

ANT MAN, THE WASP (2D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY AL 18/07 - 18:20 (Cast)

ANT MAN, THE WASP (3D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY AL 18/07 - 20:10 (Subt)

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años)

HOY AL 18/07 - 18:00 (Cast)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

15/07 -16/07 -17/07 -18/07 13:00 (Cast)

15:30 (Cast)

RASCACIELOS (2D): DRAMA,

ACCIÓN (+13 AÑOS) 15/07 - 16/07 -

17/07 - 18/07 22:50 (Subt)

RASCACIELOS (3D): DRAMA,

ACCIÓN (+13 AÑOS) 15/07 - 16/07 -

17/07 - 18/07 22:30 (Cast)

RE LOCA (2D): COMEDIA (16 años)

15/07 - 16/07 - 17/07 - 18/07 20:40

(Cast) 22:40 (Cast)

12 HORAS PARA

SOBREVIVIR (2D):

AVENTURA (+16 AÑOS)

15/07 - 16/07 - 17/07 - 18/07 20:30

(Cast) 22:30 (Cast)

ENTRADAS: Sala 2D: menor $160,

general $180; y Sala 3D: menor $180; y

general $200

HÍPER LIBERTAD

HOTEL TRANSSYLVANIA

ATP ESTRENO CASTELLANO 2D

15:30 - (a partir del sábado)

CASTELLANO 2D 17:40- 22:10

CASTELLANO 3D 19:50-

RASCACIELOS RESCATE

EN LAS ALTURAS 2D APTA 13

AÑOS CASTELLANO 2D 22:30

12 HORAS PARA

SOBREVIVIR APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 23:00

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 15:00 (a partir del

sábado) CASTELL. 2D 17:30- 20:00

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 15:15 - (a partir del

sábado) CASTELL. 2D 17:50- 20:25

ENTRADAS: 2D General, $150

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$90 todos los días; 3D General, $160.


 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de Julio de 2018

También te puede interesar