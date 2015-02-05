CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de Julio de 2018
Por El Liberal
15/07/2018 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
10.00 SANTA MISA
11.00 MUNDIAL RUSIA 2018
15.00 LA PEÑA DE MORFI
18.30 CINE. PAPÁ POR SIEMPRE
20.00 SORTEO DE MONOBINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. PAPÁ POR SIEMPRE (CONTINUACIÓN)
21.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.00 POR EL MUNDO
00.30 ¿QUÉ COMEN LOS QUE SABEN?
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MAURO, LA PURA VERDAD
15.00 SECRETOS VERDADEROS
16.30 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 INFAMA RECARGADO
CANAL 7
09.00 MUNDIAL RUSIA 2018
15.00 LA TARDE DEL MUNDIAL
17.00 LOCOS POR EL CAMPO
18.00 URBANAMENTE
19.00 ARGENTINA, DECIME QUÉ SE SIENTE
CANAL 9
12.00 FIESTA ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 LA ROSA DE GUADALUPE
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
10.00 CINE DE LA MAÑANA
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.30 PASAPALABRA
22.00 PPT
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 VA DE NUEVO
17.30 SÁBADO SAGRADO
18.30 DE A DOS
19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET POR CANAL 14 (F) “REGATAS vs. HERRERA”
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
23.00 EL CLÁSICO ‘UNION SANTIAGO VS.MITRE’
CANAL 4
13.30 POLI 24
14.00 MUNDO RALY
14.30 MUNDO MITRE – NACIONAL B
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 SEGURIDAD VIAL
20.00 LA CABRITA EXPRESS
22.00 SOLO FUTBOL
23.00 LA FIJA
PELÍCULAS
CINEMAX
06.17 COSAS QUE IMPORTAN
08.48 GIGANTES DE ACERO
11.16 LA MEJOR AMIGA DE SHADOW
13.13 SCOOBY-DOO
14.50 MARVEL’S HULK. DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS
16.21 ESCUCHA TU DESTINO
18.33 SCOOBY-DOO
20.11 EL PLANETA DEL TESORO
22.00 FURIA DE TITANES
23.53 EL BOSQUE SINIESTRO
TCM
07.25 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
07.50 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.40 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.30 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
09.55 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
10.20 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
11.35 SUPERMAN 2. DONNER CUT
13.35 MATILDA
15.45 EL GRAN PEZ
18.03 ¿QUIÉN ES JACKIE CHAN?
20.06 TANGO Y CASH
22.00 CARACORTADA
TNT
06.23 WALL-E
08.01 REYES DE LAS OLAS
09.29 DINOSAURIO
10.52 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
12.44 JACK Y JILL
14.25 EL HOMBRE DE ACERO
16.57 2012
20.00 ¿QUÉ PASÓ AYER?
22.00 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA
00.00 EL CASTIGADOR
SPACE
06.38 OLAS SALVAJES 2
08.58 EL REY ESCORPIÓN 2. EL ASCENSO DE UN GUERRERO
11.06 EL REY ESCORPIÓN 4. LA LLAVE DEL PODER
13.18 LA MALDICIÓN DE LAS HORMIGAS GIGANTES
14.57 FURIA EN DOS RUEDAS
16.34 COBRA
18.17 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO
19.56 RESCATE EN EL METRO 123
22.00 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
CINECANAL
10.40 LA INVENCIÓN DE HUGO
13.02 LA INCREÍBLE VIDA DE WALTER MITTY
15.10 EL CAMPAMENTO DE PAPÁ
16.47 LOCAS VACACIONES SOBRE RUEDAS
18.35 ALVIN Y LAS ARDILLAS. FIESTA SOBRE RUEDAS
20.15 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 2
22.00 ALOHA
23.50 EL JUEGO DE LA FORTUNA
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 SHARK TANK COLOMBIA
08.55 TOP CHEF
11.40 ANATOMÍA SEGÚN GREY
14.25 ONCE UPON A TIME
17.10 AMERICA’S GOT TALENT
19.00 SHARK TANK COLOMBIA
20.00 SIRENA
A DÓNDE IR
CASA ARGAÑARAZ ALCORTA (LIBERTAD 175)
LOS DOMINGOS 15, 22 Y 29 DE JULIO SE REALIZARÁ TEATRO PARA CHICOS CON “SOMBRAS Y TRAPOS”, “CHARO CHARITO” Y “LA MUECA”. SIEMPRE A LAS 17.
COMPLEJO JUAN FELIPE IBARRA (AVDA. BELGRANO (S) 600)
+JUEVES 19, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁN DÚO OBLIVION Y LA DESCARGA LATINA, CON PABLO MEMA, COSACO PAZ VENTURINI, PABLO ERNESTO JR., LUCÍA BREPPE Y NELSON
MORENO.
CLUB JUVENTUD (RIVADAVIA Y PERÚ)
+SÁBADO 21, A LAS 21, “LA NOCHE LLAMA AL ENCUENTRO”, CON LA PRESENTACIÓN DE RIENDAS LIBRES (MARTINA, PETECO Y HOMERO), JUAN SAAVEDRA, ROXANA CARABAJAL, PABLO CARABAJAL, RESIDENTES, LA BRASITA DE MI CHALA, DÚO TURAYQUI Y DJ SELVA.
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)
+ EL JUEVES 26, A LAS 21, IÑAKI URLEZAGA CON “ÚLTIMA FUNCIÓN”.
* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22, EL OFICIAL GORDILLO
SUNSTAR
LOS INCREÍBLES 2 (3D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
15/07 -16/07 -17/07 -18/07 12:40 (Cast)
15:10 (Cast) 17:40 (Cast)
HOTEL TRANSSYLVANIA 3
(3D) ANIMACIÓN (ATP)
15/07 -16/07 -17/07 -18/07 - 13:20 (Cast)
15:30 (Cast) 17:50 (Cast) 20:00 (Cast)
HOTEL TRANSSYLVANIA 3
(2D) ANIMACIÓN (ATP) 15/07 -16/07
-17/07 -18/07 - 12:15 (Cast) 14:20 (Cast)
16:30 (Cast) 18:40 (Cast) 20:50 (Cast)
JURASSIC WORLD: EL REINO
CAÍDO (3D) AVENTURA, (13 años)
15/07 - 16/07 - 17/07 - 18/07 22:10 (Cast)
LOS BAÑEROS 5 (2D):
COMEDIA (ATP)
15/07 -16/07 -17/07 -18/07 12:50 (Cast)
14:40 (Cast) 16:30 (Cast)
ANT MAN, THE WASP (2D):
AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY AL 18/07 - 18:20 (Cast)
ANT MAN, THE WASP (3D):
AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY AL 18/07 - 20:10 (Subt)
JURASSIC WORLD: EL REINO
CAÍDO (2D)
AVENTURA, (13 años)
HOY AL 18/07 - 18:00 (Cast)
LOS INCREÍBLES 2 (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
15/07 -16/07 -17/07 -18/07 13:00 (Cast)
15:30 (Cast)
RASCACIELOS (2D): DRAMA,
ACCIÓN (+13 AÑOS) 15/07 - 16/07 -
17/07 - 18/07 22:50 (Subt)
RASCACIELOS (3D): DRAMA,
ACCIÓN (+13 AÑOS) 15/07 - 16/07 -
17/07 - 18/07 22:30 (Cast)
RE LOCA (2D): COMEDIA (16 años)
15/07 - 16/07 - 17/07 - 18/07 20:40
(Cast) 22:40 (Cast)
12 HORAS PARA
SOBREVIVIR (2D):
AVENTURA (+16 AÑOS)
15/07 - 16/07 - 17/07 - 18/07 20:30
(Cast) 22:30 (Cast)
ENTRADAS: Sala 2D: menor $160,
general $180; y Sala 3D: menor $180; y
general $200
HÍPER LIBERTAD
HOTEL TRANSSYLVANIA
ATP ESTRENO CASTELLANO 2D
15:30 - (a partir del sábado)
CASTELLANO 2D 17:40- 22:10
CASTELLANO 3D 19:50-
RASCACIELOS RESCATE
EN LAS ALTURAS 2D APTA 13
AÑOS CASTELLANO 2D 22:30
12 HORAS PARA
SOBREVIVIR APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 23:00
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 15:00 (a partir del
sábado) CASTELL. 2D 17:30- 20:00
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAÍDO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 15:15 - (a partir del
sábado) CASTELL. 2D 17:50- 20:25
ENTRADAS: 2D General, $150
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$90 todos los días; 3D General, $160.