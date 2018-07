Los consumidores alertan por ciertas prácticas diarias que perjudican el bolsillo

15/07/2018 -

En un contexto inflacionario en el cual la gente está cada vez más decidida a cuidar cada centavo de su dinero, la Asociación en Defensa del Consumidor (Adecse) se hizo eco de la denuncia de consumidores en las redes sociales que señalan a algunos negocios que no cumplen con las normativas referentes a la publicación de sus precios de venta y, en otros casos, que cobran comisiones indebidas por aceptar el pago de determinados servicios.

En este sentido, las denuncias apuntan al cobro de recargos cuando un consumidor realiza una compra con tarjeta de crédito en una cuota, a comisiones por recibir pagos de planes de ahorro, a diferenciales de precios entre el de góndola y el que se cobra en caja en los supermercados como así también a ofertas que se promocionan con fechas vencidas o productos que tienen impreso un precio de venta y se vende a otro.

Entre las quejas que se reproducen en la Adecse, figura por ejemplo la de Yanina MS, quien denunció que “muchos negocios no trabajan con tarjeta de débito. Me pasó que no pude comprar en 2 negocios del centro porque no aceptan tarjeta de débito ni crédito. Solo efectivo”.

De la misma forma, Lily R. señaló que “en un rapipago de la calle San Martín cobran $5 por emisión el ticket”.

Cecilia A. denunció además que “en una golosinería no coincide el precio de góndola con el precio que terminan cobrándote que es más alto”.

Caso 1 Contado = 1 pago

El titular de la Adecse, Javier Alexandro, señaló que “hay un comercio en la calle Pellegrini, que obra un 10% de recargo con tarjeta de crédito en una cuota, en una clara violación a la legislación vigente”. En este sentido, indicó que “todos los comercios tienen que tener posnet para recibir pagos. Cuando se abona en un pago con tarjeta de crédito, es como contado efectivo o un débito. Es lo mismo, no pueden cobrar nada”, señaló.

Agregó que “ahora cobran como quieren porque no hay inspección. Es responsabilidad del comerciante ese cobro, además hay una ley de Contado Efectivo o Débito que establece la obligatoriedad de débito en servicios que van desde un corte de pelo hasta la compra de un vehículo que se puede hacer con débito”.

En este sentido, la resolución 51-E/2017 de la Secretaría de Comercio recuerda la prohibición de efectuar diferencias de precio entre operaciones de contado y con tarjeta que se realicen en un solo pago, según el inciso C del artículo 37 de la ley 25.065.

Caso 2 Precio Establecido # Precio Sugerido

Por otro lado, Alexandro se refirió a otro caso denunciado en el cual al precio impreso en el paquete de un producto exhibido, se lo borró y se le puso otro más caro. “Esto pasa en un supermercado de avenida Belgrano entre Libertad y Saenz Peña, donde los snacks vienen con un precio preestablecido de venta que no lo pueden cambiar, porque es lo que tienen que cobrar, pero le ponen manuscrito otro precio en la góndola”.

En ese punto, aclaró: “Una cosa es el Precio Sugerido que aplica en un caso cuando se le pone abajo del artículo que es el precio sugerido, si vale $2,10 y lo cobran $3 no hay problema siempre que esté claro que es el sugerido, pero si hay un cartel con un producto a un precio que dice $15 lo tiene que cobrar $15 porque ya es un Precio Establecido y si hay una suba, lo tienen que cambiar”,

Caso 3 Publicidad Engañosa # Letra pequeña

Citó también otro caso, en el cual “un determinado producto tiene visible un precio que por ejemplo dice $25 pero con una letra muy pequeña o casi invisible dice que ese precio es solo con la tarjeta propia del comercio. Eso se llama publicidad engañosa, porque el consumidor cuando va a pagar le cobran otro precio y se presta a confusión, por eso hoy más que nunca el consumidor tiene derecho a la información clara, veraz y concisa de lo que va a comprar”.

Otra situación se plantea, según indicaron por ejemplo a partir de que “hay promociones que exhiben precios tentadores pero que están vencidas a la fecha de compra”.

Caso 4 Precio Exhibido # Precio caja

Alexandro señaló además otro ejemplo al que se debe prestar atención en estos días que se inician las vacaciones de invierno.

“En el ingreso a la ciudad de Córdoba, hay un peaje que tiene un cartel que señala que la tarifa es de $15. Pero lo que sucede luego cuando se va a pagar en la ventanilla es que te cobran $30 porque dicen que ese es el precio verdadero y que el de $15 es en horas no pico. Bueno, la gente tiene que saber que entre el precio exhibido y lo que se quiere cobrar, siempre va a prevalecer el precio exhibido y lo mismo en cualquier negocio”.

Caso 5 Comisiones # Cobranzas

Asimismo, otras denuncias recogidas por la Adecse en su fan page de Facebook, están referidas a las comisiones que se cobran a los pagos de planes de ahorro. “En algunos locales de la cadena de cobranzas Rapipago se está cobrando a la gente entre $3 a $5 por factura o servicio que abonan y por el cobro de las cuotas de planes de ahorro de vehículos, hasta $65”, indicó.

El dirigente equiparó esta práctica a “ese plus que te cobran desde el médico hasta cuando cargas saldo virtual o compras un cigarrillo. El tema está en que no hay problema que lo cobren. Pero que lo facturen. Los médicos evaden el plus, el Rapipago te cobra $5 ó $6 o $65 más pero no te dan la factura de ese cobro y eso está mal porque no tenemos que pagarlo los consumidores.

Si tuviéramos un organismo atento a estas prácticas lo tendrían que multar”. Agregó que en todos estos casos “lo que argumentan es que las empresas no les pagan las comisiones correspondiente, pero ese es su problema que no se lo tienen que trasladar al consumidor”.

Caso 6 Azúcar # El kilogramo que no es tal

Por otra parte, en la Adecse también recibieron denuncias de paquetes de azúcar que se venden como si tuvieran 1 kilogramo de contenido de producto pero no sucede así. “Hay un azúcar que se está vendiendo en el mercado que viene con un peso de 750 a 800 gramos el paquete cuando lo normal es un kilogramo, pero no sabemos cuál es la fraccionadora”, señaló.