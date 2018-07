Poema de Julieta Donzelli

15/07/2018 -

MI FAVORITA

no me he animado a escribirte

porque hace tiempo que el mundo

te ha extinguido

y como pasa con los seres que amamos

usualmente hay un solo ejemplar

y siempre está en peligro de extinción

ni siquiera puedo decir que te moriste

porque si hubiera otra como vos

la muerte podría recibir su nombre técnico

su nombre impersonal

la muerte de la sección de policiales

y de los premios nóbeles

de las primas de amigas

pero vos te extinguiste

y no hay nada que te devuelva

porque no queda una sola en tu especie

y eso es algo que no te lo perdono

que tu meteoro interior

te extinguió

te arrasó

como si una hormiga hubiera pasado por tu piel

y hubiera hecho estallar un campo minado

microscópico

un estallido rebelado de tu cuerpo

puesto en guerra contra tu cuerpo

acatando tu propia pulsión de aniquilamiento

y reservándose a la vez a su propia supervivencia

-ese mandato animal que nos restay

pienso en vos

más allá de esta sarasa de razonamientos

la última vez que te vi

eras la alternativa de una máquina

te habían puesto un caño de escape

nunca antes había entendido Deleuze

pero cuando te vi intervenida

por la mecánica médica

entendí

parecía que andabas como nueva

a todo trapo

doscientos caballos

y te hablo trivialidades

sentada a tu lado

en un hospital donde la pieza

imita la pieza de un hotelcito

con espacio para una pequeña intimidad

hay mates fotos lámparas mesas de luz

vida

a no ser que esa haya sido la penúltima

porque también me acuerdo

con fatalidad de última vez

de tus ojos desenfocados y brillosos

aguados

incapaz de reconocerme

me miras desde la cama

con una languidez infantil

de nena que se levanta de la siesta y te abrazo

tu mano es como un golpe de aire sobre el hombro

tu brazo respondiendo a una orden

que vuela de más allá del lenguaje

tu brazo respondiendo

a un instinto primario de amor

en mi hombro se pesa apenas y se suelta

me suelta

/y estoy segura de que ya no estás ahí

de que sos como una muñeca de cera

contra la almohada de la cama de una niña

una muñeca que imita

todos tus rasgos y tus gestos

una muñeca encanecida y con tu voz/

/lo digo así:

mi muñeca preferida

si te tuviera te acomodaría el pelo

te cambiaría el vestido

te acariciaría las manos

y te volvería a dejar

con el mayor de los cuidados

contra la almohada

para mirarte siempre

para tenerte

de este lado le digo yo/

estar de este lado le digo a elegir la vida

vos ya estabas del otro lado hacía tiempo

y siento que una prepotencia inhumana

de medicina malvada e inclemente

mantenía tu cuerpo andando

como un cascarón vacío

pura mecánica

pero eso que te hacía vos

ya te había soltado hacía mucho ¿o no?

quizá yo no entiendo nada

y estabas más en vos que nunca

tan pero tan aferrándote a este lado

tan pero tan para dentro

que no te quedaba alternativa otra

que el cuerpo liberado contra el cuerpo

/en algunos sueños te dejo contra la almohada

muñeca

la más linda del estante

la favorita

te cepillo el pelo

te elijo

los rulos cortos

y el matecocido con tortillas

los paraísos y las guerras de pocotos

un pucho en la vereda

y despedirnos

en la puerta del auto

antes y después de la implosión

mi muñeca preferida siempre

la más linda del estante/





Bio Julieta Donzelli

Tiene 24 años, es santiagueña y estudia Letras en la Universidad Nacional de Córdoba. Publicó un poemario cortito en una edición cartonera hecha con todo el amor del mundo por Larvas Marcianas.

Se dedica parcialmente a desconfiar tanto de las biografías como de la gente que se relata a sí misma en tercera persona.