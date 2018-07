Video | Sabrosos secretos de un manjar termense

15/07/2018 -

Disfrutando de sus primeros 50 años de trayectoria, Hondeños, una empresa dedicada a la fabricación de los tradicionales alfajores desde la ciudad de Las Termas de Río Hondo, comparte la alegría del camino recorrido y la experiencia acumulada en la elaboración de dulces exquisiteces, que los turistas saborean y se llevan para regalar en sus ciudades de origen.

Roger Sánchez, encargado de la empresa, reveló los secretos más importantes de la elaboración totalmente artesanal de estas especialidades, como por ejemplo, que la fábrica permanece abierta todo el año, trabajando de lunes a lunes, o que los bocaditos le compiten de igual a igual a los riquísimos alfajores; que algunos se envasan a mano por su gran tamaño, entre muchos más.

La calidad de lo artesanal se mantiene a tal punto de conservar la línea de producción de los alfajores de chocolate, aún cuando hay otros equipos más eficientes, ya que aquí se prefiere el valor de esto que se considera un “atractivo turístico”, desde el mismo momento de la fundación de la empresa.

Elaboración

Acerca de la fabricación, Sánchez detalló el paso a paso de sus exquisiteces: “Tenemos como nuestra característica la elaboración de los productos: es 100% artesanal, se la hace íntegramente en la fábrica, por nuestro personal, desde las tapitas hasta el baño de chocolate”.

“El proceso arranca con la elaboración de las tapitas, a partir de una masa que se la cocina en un horno (que tiene un largo de unos 3,50 metros) aproximadamente a 500 grados centígrados.

Luego se hace la selección de las mejores tapas, colocación de dulce de leche, más el baño que se le da de acuerdo con el sabor del alfajor.

Si fuera de chocolate, se lo hace en una línea de producción, o de manera artesanal para el caso del de dulce de leche, bañado en merengue”.

Para el alfajor de fruta, relleno de membrillo, también lleva baño de merengue, que se aplica en forma manual.

Para los baños de merengue se pasan los alfajores por un proceso de secado, en un horno que se mantiene a los fines de que los turistas puedan seguir disfrutando de ver el procedimiento completo de elaboración. En otra parte de la fábrica, también tenemos un horno de secado rápido”.

Otros productos

Además de los clásicos alfajores, Hondeños fabrica bocaditos que se venden muchísimo, colaciones y otros productos típicos y exclusivos nuestros, que son alfajores regionales de 125 gramos (a diferencia de los demás, que tienen 55 gramos) con baños de merengue y de fondán. Más todo lo que es chocolatería y bombonería, y galletitas de varios sabores.

Todo el proceso se ve des de afuera

Un clásico de Las Termas, es pararse frente a la gran vidriera de los alfajores Hondeños sobre calle Rivadavia, para ver la fabricación y darle un festín a los sentidos: “La fabricación de los alfajores de chocolate se hace en una línea de producción sobre la calle Rivadavia, y cuando se hace la gente se para a mirar el colocado del dulce de leche, el baño de chocolate y el secado.

Sólo este alfajor pasa luego por un túnel de frío y ya queda listo para empaquetar”.

El mito del agua termal

Con respecto a la elaboración de los sabrosos alfajores de Las Termas, Roger Sánchez desentrañó uno de sus mitos más extendidos con respecto al empleo de un ingrediente “secreto”: “Sí es cierto que hay un mito de que se utiliza agua termal en la elaboración de los alfajores, pero no es así. El agua termal tiene propiedades que no permitirían el consumo humano, ya que estas aguas contienen minerales no aptos” como alimentos.

Fundación

Acerca de sus orígenes, relataron: “La empresa comienza en 1967 como iniciativa de don Sixto Palomo, que ubicó estratégicamente la fábrica y los locales, sobre la ruta 9, que es una ubicación clave para nuestra empresa, a pesar de que contamos con otra sucursal clave cerca del Casino del Sol”. Al año de su fundación, comenzaron a ampliarse a sucursales en la Costa Atlántica: San Clemente, La Lucila, San Bernardo, Miramar y la fábrica de Mar de Ajó.

En sus principios se llamó Alfajores Hondeños, pero la diversidad de producción y el crecimiento o protagonismo de otros productos como los bocaditos obligó a un necesario replanteo, a partir del cual la empresa pasó a llamarse Hondeños, para reflejar más adecuadamente su presente.

Nuevas sucursales

Todos estos productos se expenden en sus tres locales, ubicados sobre la calle Rivadavia y una sobre la avenida Juan Bautista Alberdi. Además, Sánchez anticipó que planean expandir sus locales a las vecinas provincias de Tucumán y Córdoba, también de marcado perfil turístico.