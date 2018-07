Cerebro y actividad física: la combinación ideal para nuestra calidad de vida

15/07/2018 -

Hacer ejercicio no solo es extremadamente positivo para la salud de nuestros corazones, también es bueno para el cerebro.

De hecho, hacer ejercicio no solo es una forma de mantenernos en buena forma física o de mejorar nuestro estado de ánimo, sino que es también una forma completamente natural de mejorar nuestra memoria y proteger nuestro cerebro contra el deterioro cognitivo asociado al paso de los años.

Sin embargo, no todos los tipos de ejercicio son igual de beneficiosos para el cerebro. En este artículo vamos a ver qué tipo de ejercicio es mejor para el cerebro, según los resultados de los últimos estudios científicos.

En este sentido, una gran cantidad de investigaciones recientes sugieren que cualquier

tipo de ejercicio que eleve la frecuencia cardíaca y nos haga movernos y sudar durante un período prolongado de tiempo (es decir, el ejercicio aeróbico) tiene un impacto significativo y muy beneficioso en el cerebro.

En general, el ejercicio cambia la estructura y la función del cerebro. Los estudios en animales y personas han demostrado que la actividad física generalmente aumenta el volumen del cerebro y puede reducir el número y el tamaño de los problemas relacionados con la edad en la materia blanca y gris del cerebro. Además, el ejercicio aumenta la neurogénesis adulta, la creación de nuevas neuronas en un cerebro ya maduro.

Ejercicio aeróbico, clave para un cerebro saludable

Ya podemos disfrutar de algunos beneficios del ejercicio a los pocos minutos de comenzar a practicarlo. Otros, como la mejora de la memoria, pueden tardar varias semanas en aparecer.

Eso implica que el mejor tipo de acondicionamiento físico para el cerebro es cualquier ejercicio aeróbico que se pueda realizar regularmente y de manera consistente durante al menos 45 minutos.

Un estudio en personas con depresión severa encontró que tan solo 30 minutos caminando en una cinta durante 10 días consecutivos era suficiente para producir una reducción clínicamente relevante y estadísticamente significativa de la sintomatología depresiva.

Los entrenamientos aeróbicos también pueden ayudar a las personas que no sufren de depresión clínica a sentirse menos estresadas. Lo que ocurre es que descienden los niveles de las hormonas naturales del estrés del cuerpo, como la adrenalina y el cortisol.

Por otra parte, se sugiere que los mejores resultados para las personas de más de 50 años provienen de la combinación de ejercicios aeróbicos y de resistencia. Estas combinaciones pueden incluir desde entrenamientos de intervalos de alta intensidad hasta flujos dinámicos de yoga, intercalados con ejercicios de fuerza (con pesas o con peso corporal) o movimientos de baile.

Otro estudio apoya esa investigación. Dicho estudio encontró que, en adultos de 60 a 88 años, caminar durante 30 minutos, cuatro días a la semana, durante 12 semanas, intuía mejorar la actividad sináptica en zonas del cerebro relacionadas con la memoria y sensibles al deterioro con el paso de los años.

Después de hacer ejercicio, pensamos mejor

Los investigadores en neuropsicología, todavía no están seguros de por qué el ejercicio, concretamente el ejercicio aeróbico, parece mejorar el funcionamiento del cerebro. El caso es que los estudios sugieren que tiene que ver con el aumento del flujo sanguíneo, que proporciona al cerebro energía y oxígeno.

Pero no es la única explicación. De hecho, todos podemos experimentar, si no lo hemos hecho ya, los efectos que tienen en nuestra mente salir a dar un paseo o hacer un poco de ejercicio después de un día de trabajo. Ese paseo, o cualquier otra forma de ejercicio, nos hace sentir más lúcidos.

Esta sensación no está solo en nuestra mente. Las investigaciones sugieren que pensamos y aprendemos mejor cuando caminamos o hacemos otra forma de ejercicio. La investigación muestra que, cuando hacemos ejercicio, la presión sanguínea y el flujo sanguíneo aumentan en todo el cuerpo, incluido el cerebro. Eso da lugar a más energía y oxígeno, lo que hace que nuestro cerebro funcione mejor.

Otra explicación de por qué el hecho de sudar aumenta nuestra capacidad mental es que el hipocampo, una parte del cerebro esencial para el aprendizaje y la memoria, está muy activo durante el ejercicio. Cuando las neuronas en esta estructura se aceleran, nuestra función cognitiva mejora.

En este sentido, un estudio en mujeres mayores que mostraron síntomas potenciales de demencia descubrió que el ejercicio aeróbico estaba relacionado con un aumento en el tamaño del hipocampo. Según los investigadores neuropsicólogos, este estudio sugiere que cualquier persona con buena salud de más de 50 años debe hacer 45 minutos de ejercicio aeróbico 4-5 días de la semana, en la medida que sea posible.

El deporte cuida de las células de nuestro cuerpo

Bien, nuestra mente parece algo abstracto, ese director de orquesta que muchas veces, de manera conceptual separamos del cuerpo, como si la base de esta no fuera el mismo sustrato biológico. Hablamos incluso del cansancio físico y del cansancio mental, como si cada una se ejercitara por un lado.

Cuando… esto no es cierto. Cuando hacemos ejercicio sucede un fenómeno muy curioso, las células de nuestro cuerpo se oxigenan. La metáfora es sencilla: cuando hacemos deporte es como si ventilásemos el cuerpo, igual que lo hacemos con nuestra casa cada mañana. Lo cierto es que en verano, esto de ventilar cuesta poco. Sin embargo, en invierno el asunto es otro cantar. No lo solemos pasar precisamente bien mientras las corrientes frías se mueven a sus anchas por el salón y las habitaciones. Hay días en los que nuestro cuerpo parece adorar esa sensación de que nuestro motor (corazón) suba de revoluciones -sería como ventilar en verano- y otras en las que se muestra muy muy perezoso (hemos trabajado más durante el día, no hemos descansado lo suficiente o esa semana hemos hecho más ejercicio; sería como ventilar en invierno).

El deporte conecta al cuerpo con la mente

Ya hemos dicho que nuestras células del sistema nervioso por lo general, y si nos pasamos, agradecen que le demos a nuestro cuerpo un poco de movimiento y nos dejemos unas cuantas calorías corriendo, saltando, pedaleando o caminando un buen rato.

Pues bien, el deporte también supone otra ventaja para nosotros en ese binomio cuerpo-mente. Esta ventaja tiene que ver con la comunicación. Es curioso, pero, por ejemplo, cuando hablamos con un deportista habitual que está momentáneamente lesionado y le preguntamos qué es lo que más echa de menos, es probable que nos responda, la comunicación con su cuerpo.

Si lleva una o dos semanas sin poder hacer ejercicio, es probable que tenga una sensación de que su cuerpo ya no le habla o que solo lo hace en el lenguaje del dolor. La información que recibe de su cuerpo se ha empobrecido, y mucho. Así, lo que conseguimos cuando hacemos deporte es que la comunicación con nuestro cuerpo mejore, no hace falta que nos duela nada para saber que estamos con más o menos energía. Por otro lado, es una sensación que no es fácil de explicar para aquellos que llevan una vida sedentaria y años sin hacer deporte. No recuerdan cómo es la sensación de sentirse comunicados con su cuerpo y por lo tanto no la echan de menos. Sin embargo, enriquecer esta comunicación merece la pena.