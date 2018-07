"Mis nietos dicen que su mamá está muerta"

-

Los menores, si bien no estuvieron dentro de la habitación, llegaron con su abuelo cuando su madre estaba afirmada en la puerta de la casa ensangrentada.

"Mis nietos lloran y dicen mi papá la mató a mi mamá. Nosotros le explicamos que la mamá está internada, pero ellos no nos creen", reveló conmocionada Nancy sabiendo el dolor por el que atraviesan los menores, quienes por estas horas se encuentran al cuidado de su tía materna.

La mujer reveló que dentro del terreno el acusado dejó tirado el cuchillo. Nancy manifestó que tras el ataque, Giménez "corrió y se encerró en su casa, mis hijos trataron de alcanzarlo, pero no pudieron. Después se presentó en la policía y contó lo que pasó".

"Quiero que se haga Justicia por lo que pasó, porque esto no va a quedar así. Que pague por lo que le hizo a mi hija. Esto no se puede quedar así", finalizó Nancy, quien no se despega ni un metro de la puerta de Terapia, aguardando el milagro.