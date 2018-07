Dramático testimonio: "Me dijo llorando: ‘Mamá, cuidá a mis hijos’, y nunca más se despertó"

Fotos ENTREVISTA. Nancy habló en exclusiva con EL LIBERAL y recordó el relato que le hizo su hija tras ser agredida.

15/07/2018 -

"Me dan sólo un 30% de esperanza de vida. Ellos y nosotros esperamos un milagro. Mi hija se durmió llorando por sus hijos y yo no pude hacer nada por ella", fueron las primeras palabras de Nancy Acevedo, la madre de Marta Romina Taiguán, la joven acuchillada por su ex pareja en el Bº Maiín, de la ciudad de Campo Gallo.

Absorta frente a una ventana de vidrio del Hospital Regional, Nancy espera que obre sobre su hija un milagro de Dios que la saque del estado desesperante en el que se encuentra. La joven -de 28 años- fue atacada a cuchillazos por quien hasta hace un mes era su concubino.

Ayer, su madre, con sus ojos celestes empañados por las lágrimas, repetía una y otra vez a EL LIBERAL: "Nada pude hacer por mi hija". Hacía referencia a que no había estado en Campo Gallo por varios días -ya que tenía a otro hijo internado en la ciudad Capital- y no pudo hablar con Marta, quien ya le había contado que estaba siendo hostigada por su ex pareja.

Nancy había regresado a la mencionada ciudad en horas de la siesta y minutos más tarde fue alertada del brutal ataque sufrido por Marta. Llegó justo para subirse a la ambulancia y acompañarla a la ciudad Capital en medio de desesperados intentos de compensarla.

"Mi hija tiene cinco heridas, las más graves en la zona del tórax y abdomen y las otras en una pierna y en una mano, porque ella se atajaba cuando él comenzó a atacarla. Cuando veníamos para acá, a la altura de Caspi Corral quedó sin oxigeno la ambulancia. El enfermero logró ayudarla hasta llegar a La Banda, donde le hicieron reanimación y pudieron restablecerla", contó Nancy. "Fue allí cuando me dijo: ‘Mami, cuidá a kmis hijos’, cerró los ojos y nunca más se despertó".

Romina ingresó al Hospital Regional cerca de las 22 y de inmediato fue trasladada al quirófano para ser intervenida. "La operación duró más de 5 horas. Los médicos le sacaron cinco litros de sangre coagulada. El cirujano dijo que ahora está en manos de Dios, que sólo sus ganas de vivir y un milagro pueden hacer que ella se reponga", contó desesperada, la mujer.

Nancy reveló que el imputado -Rubén Alberto Giménez (48)- no aceptaba la separación y "le hacía problemas, la perseguía constantemente".

Sobre la grave situación que se produjo en horas de la tarde del viernes, la mujer sostuvo:

"Ellos estaban separados hace un mes, tienen en común dos hijos, los menores. Por lo poco que me llegó a contar mi hija todo comenzó a la mañana cuando él (por Gimenez) llegó a su casa y le quitó el teléfono celular y el dinero", explicó.

Más tarde continuó diciendo: "Mi hija ante esa situación va a la Comisaría 18. Cuando llega ahí pide hablar con el jefe de la dependencia, pero los funcionarios le dijeron que recién volvía a las 19, por eso ella se fue sin decir nada".

"Cuando regresó a la casa él llegó detrás suyo. Ella entró a la habitación y allí Giménez le dice a mi ex pareja -padre de Romina- que los vaya a buscar a los chicos que estaban jugando en la parte trasera del terreno. Mi ex esposo tiene problemas para caminar, por eso él (por el acusado) aprovechó esas situación y la encerró en la habitación", relató Nancy.

Según contó la madre de Romina, una vez dentro de la pieza la pareja comienza a discutir. "Ella me contó que él la encerró, sacó un puñal que tenía escondido dentro del ropero (oculto aparentemente de cuando vivían juntos), la hirió y se fue", reveló. Romina salió detrás del acusado con sus manos sobre el abdomen tratando de tapar las heridas y evitar desangrarse. Su padre la encontró en la puerta de la casa y pidió ayuda. En el rodado de un vecino fue trasladada al Hospital Zonal, desde donde fue derivada al Regional.