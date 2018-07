Fotos Este fin de semana brindaron un espectáculo de soul y blues en la Municipalidad de la Capital

15/07/2018 -

El patio de la Municipalidad de la Capital se vio colmado con la presencia de santiagueños que asistieron para disfrutar del espectáculo musical que brindó "Blussete trío" en el marco de los festejos por los 465 años de la "Madre de Ciudades". El espectáculo de soul y blues, brindado por la banda local con la presencia de la cantante invitada María Luján Santillán, se convirtió en uno de los espacios con buena convocatoria. Evento En esta opor tunidad, la presentación en la casa central del municipio, incluyó un homenaje a la música negra y clásicos del soul y blues como i put a spell on you, a natural woman, summertime, hit the road, Jack de compositore e intérpretes del género como Aretha Franklin, Ray Charles, Stevie y Alicia keys. Propuestas Cabe señalar que la presentación, al igual que los demás eventos culturales y musicales que organiza el municipio son con entrada libre y gratuita.