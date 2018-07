Luis Miguel y su polémico padre se convierten en piñatas

15/07/2018 -

El estelar Luis Miguel y su controvertido padre, Luisito Rey, protagonistas de la exitosa serie de televisión que narra la vida del cantante, fueron "convertidos" en piñatas en Ciudad Juárez, en el norteño estado mexicano de Chihuahua.

La emisión del último capítulo de la serie, que es transmitida por la plataforma Netflix y Telemundo y que marca el final de la temporada, fue el pretexto ideal para que la empresa Piñata Feliz le dedicara una figura a cada uno.

Con cada capítulo, emitido semanalmente, uno de los temas principales de conversación ha sido la polémica figura del patriarca.

En Twitter, Rey, de origen español, se ha ganado el rechazo de los fanáticos, quienes crearon la etiqueta "Luisito Rey te odio", una frase que se ha llegado a colocar en camisetas.

El cantante vive un empuje de popularidad gracias a la pequeña pantalla, que se suma a la publicación de un nuevo disco después de años sin hacerlo, zanjando por completo una etapa de polémicas y problemas legales.

Si bien los números, en materia de espectadores han superado las expectativas de los productores, Luis Miguel no habría autorizado la realización de una segunda temporada, porque según trascendió no está de acuerdo con cómo se contaron algunos aspectos de su vida. Uno de ellos estaría relacionado con la búsqueda de su madre.

Otro tema: su madre

Mientras tanto, Anna Favella, la actriz italiana que tuvo la oportunidad de darle vida a Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel, en la ficción de Netflix, confesó que aprendió a hablar el español en la Argentina, y que no pretendía hacer una caricatura de su personaje.

"Vi muchos videos de la vida de Luis Miguel cuando era chiquito, porque esa es la época en que tuve que interpretar a Marcela Basteri. No quería hacer una caricatura sino impregnarle un alma al personaje, ver cómo era ella según la mirada de sus hijos, apropiarme de su sonrisa. Trabajé mucho para hacer esta madre y me imaginé cómo era esta relación, de la que me habían hablado, la imaginé como muy fuerte y especial", contó la actriz a Diarioshow.

Y agregó: "Sin duda fue alguien muy importante para él, quizá la persona más importante. Era de esos vínculos en los que te entiendes con una mirada. Este niño era muy pegado a ella y sufrió cuando Luis Rey interrumpió esa relación, ese momento fue duro para él (cuando ellos se divorcian) y sin duda lo marcó".

Favella visitó la Argentina, para el rodaje de "Tierra Rebelde" en 2010, donde trabajó con Rodrigo Guirao Díaz y Sabrina Garciarena. Fue su primera vez en Latinoamérica y allí aprendió español.