Tinelli se dejó entrevistar por seguidores virtuales

15/07/2018 -

Marcelo Tinelli está cada vez más activo en las redes sociales. Y en las últimas horas sorprendió haciendo uso de una nueva herramienta en las historias de Instagram que permite hacer preguntas a distintos usuarios.

Ese ida y vuelta con sus seguidores se convirtió en una especie de "entrevista virtual". El conductor no le esquivó a ninguna pregunta. Admitió que aún no tiene definido si el Bailando arrancará el 6 de agosto o el 13, y que no se anima a dar pasos en la pista porque es de "madera" y le daría vergüenza.

Cuando le preguntaron si lo traería al Bailando al 19 de Islandia, Rúrik Gislason, Tinelli se rió y señaló: "Estaría bueno. Hay que ver si sabe bailar. Las chicas se mueren".

Después aseguró que no piensa en un cargo específico en la política.