15/07/2018 -

¿Cuál es la propuesta que traen para la peña?

"Es una fecha que nos permitirá encontrarnos con todo el público que llega a Santiago por su cumpleaños, por todos los eventos que hay. Más que nada lo hemos pensado en eso, de mantener esa fecha como un algo para juntarnos, poder compartir con la gente que viene de afuera, con el santiagueño mismo. No hay nada especial en el medio. Sería, más que nada, un encuentro con toda la gente que nos visita en la provincia’.

¿Qué significa para vos, como santiagueño, cantar en el marco de una fecha como ésta?

"Para nosotros, el hecho de cantar en Santiago ya es importante ya que no lo hacemos siempre, no lo hacemos seguido en Santiago. Últimamente hemos estado apostando a hacer producciones nuestras en las que nosotros podamos organizarla. Creo que en Santiago del Estero está faltando mucho el espacio de las peñas, el lugar sobre todo. Hay peñas chicas, pero no tienen lo que la gente necesita: ver un buen espectáculo, con un buen sonido, con un buen escenario. Artistas sobran en Santiago, pero se complica mucho a la hora de encontrar lugares que cumplan con esa expectativa que la gente necesita".

¿Esto se debe a la falta de autogestión o hay otras razones según la lectura que vos haces?

"Creo que hoy en día hacer un buen espectáculo es todo un riesgo para la gente que organiza los eventos porque hacer una peña y decir ‘bueno, voy a traer a Horacio Banegas, a Orellana Lucca y ellos me van a cobrar su cachet y lo voy a hacer a la peña y no va a haber ningún problema’, es medio como que muy incierto. A veces, los números no cierran en las peñas y el organizador termina trabajando para pagarle a los grupos y todo el trabajo que ha hecho no le queda nada para él. En este caso, es muy distinto el nuestro porque al cachet nuestro, directamente, lo olvidamos. Elegimos hacerlo por una cuestión que necesitamos el encuentro con nuestra gente, con nuestros amigos. Muchas veces, algunas personas malentienden como que uno aprovecha la ocasión para ganar plata y no es así. Son muchas cosas que uno pone en juego y después la gente decide si va a ir o no o si te va a ir bien o mal. Lo que también está bueno aquí es que los artistas saben que para hacer una peña, en el caso de Terraviva, es un espacio que a la vez es chico y a la vez, si te va mal, es grande. Cada uno hace su aporte, su precio especial para el Dúo (Orellana Lucca), para nosotros y de esa forma se puede hacer algo con una cartelera como la que estamos teniendo nosotros ahora".