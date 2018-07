Orellana Lucca se prepara para celebrar sus 20 años

15/07/2018 -

El Dúo Orellana Lucca revalida día a día lo logrado desde que arrancaron en 1999. Con canciones propias y un estilo particular para interpretarlas, remarcan su identidad como santiagueño, su amor por la tierra y por temáticas inherentes a la condición humana. En el 2019 cumplirán veinte años de trayectoria y, sin prisas ni pausas, se preparan para celebrarlos. Con la llegada oficial a las plataformas digitales de YouTube, Spotify y Deezer, podría decirse que "Manu" y "Pelu" dieron el puntapié inicial de los festejos que continuarán con la salida de un nuevo disco el año próximo. Mientras tanto, desarrollan una agenda cargada de presentaciones, entre las que se destaca la peña que realizarán, este viernes 20, en Santiago. En tanto, este miércoles 18 se presentarán en los acústicos con los que Radio Panorama celebra el aniversario de la ciudad. Manuel Orellana, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, habló de lo dificultoso que resulta organizar una peña, lo que piensan hacer por sus 20 años de trayectoria, su presencia en las plataformas digitales y el intercambio cultural que preparan con músicos de Chile, país en donde actuaron.

¿Cómo viven la experiencia de dejar el disco físico por las plataformas digitales?

Pasa a ser una cuestión necesaria porque la gente, prácticamente, ya no compra el disco físico. Si lo compra la gente muy cercana a uno, que quiere tener el disco original. Es más, hay músicos que están sacando en vinilo porque hay una gran cantidad de gente que está comprando ahora los equipos nuevos que incluye el tocadiscos. Yo he visto máquinas que tienen para pendrive, tarjeta de memoria, Bluetooth, para reproducir cassettes, salidas RCA para conectar con parlantes y tiene, arriba, la máquina del tocadiscos. Eso se está volviendo a usar muchísimo. Todo es incierto, todo gira, da vuelta y no sabemos a dónde va a parar. Creo que nosotros necesitamos estar en las plataformas digitales porque ya nos venían pidiendo hace mucho tiempo la gente que, los domingos, pone Spotify y Deezer en su teléfono y escucha música al mediodía. Ya nos venían reclamando si porque no estábamos y todo eso. Ahora, hay dos discos, "Hermanos" y "Habitantes de mi tierra", y muy próximamente sale "Alma maternal", nuestro primer disco. Después, quedarían pendientes dos discos más: "Tierra que espera" y "Presagio". Ya estamos tratando de acomodar para que estén todos los discos disponibles (en las plataformas digitales) para que los escuchen".

¿Pensaron también llevar sus discos al vinilo?

"En un momento se nos había cruzado (la idea) de hacer un vinilo de "Hermanos" (disco físico que lanzaron en el 2015), pero los costos son altos y quizás más adelante vemos si lo hacemos con el nuevo disco".

A propósito del nuevo disco, ¿en qué estado se encuentra su realización?

Estamos con ganas de grabar un disco nuevo. Todavía no hemos decidido. Estamos analizando si, el año que viene que cumplimos los veinte años de trayectoria, sacamos un disco nuevo o algún espectáculo en donde se pueda resumir esos veinte años.