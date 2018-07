Un error de WhatsApp puede consumir tus datos en minutos

Fotos WhatsApp

Parece que un nuevo fallo (bug) está afectando la plataforma de WhatsApp. Esta vez el problema se produce al archivar las conversaciones, cuando no se guardan solo los chats más recientes, sino también las conversaciones más antiguas y, por lo tanto, ya presentes en la copia de seguridad.

Una de las opciones más interesantes que ofrece WhatsApp es precisamente la posibilidad de hacer una copia de seguridad de los chats, fotos y vídeos compartidos dentro de la aplicación. Naturalmente, esta operación implica un consumo de tráfico de datos considerable, que, sin embargo, depende del uso que cada usuario haga de la aplicación.

Por lo tanto, este nuevo problema puede implicar una ocupación notable del espacio de memoria, así como un gran volumen de tráfico de datos durante la carga. Si la operación se lleva a cabo bajo la cobertura de una red wifi, el único problema es el tiempo necesario para completar la subida de datos, mientras que si la acción se cumple con la conexión de datos, se podría incluso consumir todo el tráfico disponible.

El problema ha sido denunciado por algunos usuarios. Al llevar a cabo el almacenamiento de sus conversaciones de WhatsApp en Google Drive, se encontraron con que, en lugar de los 60 MB habituales, la subida de datos era de más de 5 GB. El problema parece deberse a un error de programación, presente en la versión actual de WhatsApp, tanto para Android como para iOS.

Además, algunos usuarios también informaron de que a menudo, al intentar realizar la copia de seguridad, la operación se interrumpe sin razón. Cuando se reactiva, la subida vuelve a empezar de cero y la cantidad de datos se acaba duplicando, con consecuente problemas de espacio y tráfico.

Hasta el momento no está claro cuál es el problema que produce esta situación y WhatsApp no ha proporcionado ninguna indicación oficial. El consejo, claramente, es de hacer la copia de seguridad de las conversaciones de manera completamente manual y, por lo tanto, realizarla solo bajo una red wifi para no incurrir en caídas repentinas del tráfico de datos disponible.