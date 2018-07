Will Smith, Nicky Jam y Era Istrefi, en el cierre del Mundial

Hoy 12:06 -

El Mundial de Rusia llegó a su fin y los organizadores prepararon una fiesta previa al duelo entre las dos mejores selecciones del certamen: Francia y Croacia. Así como el show inaugural estuvo a cargo Robbie Williams, en este caso fueron tres los artistas que protagonizaron la ceremonia de cierre.

El actor y cantante estadounidense Will Smith, el cantante de reggaetón Nicky Jam y la artista kosovar Era Istrefi, intérpretes de la canción oficial del Mundial "Live it Up", estuvieron en el centro de la escena.

Smith consideró que el momento más memorable del Mundial fue cuando el portero croata, Danijel Subasic, se lesionó en el muslo, pero siguió jugando y detuvo el primer lanzamiento en la tanda de penales. "¡Fue algo impresionante! ¡Cómo es posible que pueda jugar!", indicó.

Con respecto a la ceremonia de clausura, aseguró que fue un "honor" participar en "el evento más importante del fútbol mundial". "El Mundial es uno de esos raros momentos de armonía global. Cuando Nicky Jam me lo propuso, no lo pensé dos veces", apuntó.

Además de Smith, en la rueda de prensa estaba Era Istrefi, quien aseguró que para ella "fue increíble" cuando marcaron los helvéticos-kosovares Xherdan Shaquiri y Granit Xhaka en el partido entre Suiza y Serbia.

Por su parte, el cantante norteamericano Nicky Jam, aseguró que representó a los latinos en la ceremonia de clausura del torneo.

"Has dicho que los equipos latinos ya están todos eliminados. Los latinos estamos aquí. No nos hemos ido", dijo Jam en castellano durante una rueda de prensa en el estadio Luzhnikí en la que estuvo acompañado por Will Smith y Era Istrefi.