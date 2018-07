CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de Julio de 2018

16/07/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LA VENGANZA DE IFFET

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINÚA)

23.15 TODO POR MI HIJA

00.00 KARA PARA ASK

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

00.50 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

23.15 ANIMALES SUELTOS

CANAL 7

13.00 CINE CLÁSICO

14.45 COCINEROS

17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

09.00 NOSOTROS A LA MAÑANA

10.30 LOS ÁNGELES DE LA MAÑANA

12.00 EL ZORRO

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO: UNIÓN SANTIAGO VS. MITRE

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CIRCUITO ARGENTINA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR CANAL 14 (F): REGATAS VS. HERRERA

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 ( 2º EDICIÓN )

22.30 VIVIR SANTIAGO





CANAL 4

13.00 NOTI

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 CINE EXPRESS – PELÍCULA ANIMADA

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CENTRAL CÓRDOBA - FEDERAL A

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL





PELÍCULAS

CINEMAX

01.38 ARMA MORTAL 3

03.57 TÚ ERES EL PRÓXIMO

05.49 SUSURROS. UN CUENTO DE ELEFANTES

07.17 CORRIENDO CON EL CORAZÓN

09.26 TODA NAVIDAD TIENE UNA HISTORIA

11.05 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE PELÍCULA

11.27 LOS GOONIES

13.41 CHARLIE. LA HISTORIA DE UN JUGUETE

15.34 PEQUEÑOS AVIADORES

17.31 TIENES UN E-MAIL

19.52 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA

22.14 LÍNEA DE EMERGENCIA





TNT

03.04 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 2

06.00 WAKOLDA

06.52 DINOSAURIO

08.22 LOS INCREÍBLES

10.32 EL HOMBRE DE ACERO

13.13 NANNY MCPHEE. LA NANA MÁGICA

15.07 2012

18.07 ¡MAMMA MIA!

20.04 SON COMO NIÑOS

22.00 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE

00.55 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 2





TCM

01.11 SE PRESUME INOCENTE

03.31 POR AMOR AL JUEGO

05.51 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.16 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.06 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

07.31 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

07.56 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.21 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.46 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.36 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

10.01 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

10.26 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

10.51 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.16 ¿QUIÉN ES JACKIE CHAN?

13.26 EN BUSCA DE UN SUEÑO

15.26 POR AMOR AL JUEGO

17.56 TANGO Y CASH

19.49 WATERWORLD

22.00 SHANGHAI KID

23.47 GREMLINS

SPACE

00.27 KUNG FU KILLER

02.22 LA REDADA

04.05 TERRITORIO GRIZZLY

06.00 LA MALDICIÓN DE LAS HORMIGAS GIGANTES

06.31 LA MALDICIÓN DE LAS SERPIENTES

08.21 LA FURIA DEL YETI

10.04 GUARDIANES DE ALTA MAR

12.47 RESCATE DEL METRO 123

14.50 LÍMITE VERTICAL

17.13 EVEREST

19.32 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

22.00 RIESGO TOTAL





A DÓNDE IR

CASA ARGAÑARAZ ALCORTA

(LIBERTAD 175)

+ LOS DOMINGOS 22 Y 29 DE JULIO SE REALIZARÁ TEATRO PARA CHICOS CON “SOMBRAS Y TRAPOS”, “CHARO CHARITO” Y “LA MUECA”. SIEMPRE A LAS 17.





COMPLEJO JUAN FELIPE IBARRA

(AVDA. BELGRANO (S) 600)

+ JUEVES 19, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁN DÚO OBLIVION Y LA DESCARGA LATINA, CON PABLO MEMA, COSACO PAZ VENTURINI, PABLO ERNESTO JR., LUCÍA BREPPE Y NELSON MORENO.





CLUB JUVENTUD

(RIVADAVIA Y PERÚ)

+ SÁBADO 21, A LAS 21, “LA NOCHE LLAMA AL ENCUENTRO”, CON LA PRESENTACIÓN DE RIENDAS LIBRES (MARTINA, PETECO Y HOMERO), JUAN SAAVEDRA, ROXANA CARABAJAL, PABLO CARABAJAL, RESIDENTES, LA BRASITA DE MI CHALA, DÚO TURAYQUI Y DJ SELVA.





TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ EL JUEVES 26, A LAS 21, IÑAKI URLEZAGA CON “ÚLTIMA FUNCIÓN”.

+ VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22, EL “OFICIAL GORDILLO”





CINES

SUNSTAR

LOS INCREÍBLES 2 (3D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

16/07 -17/07 -18/07 12:40 (Cast) 15:10

(Cast) 17:40 (Cast)

HOTEL TRANSYLVANIA 3 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

16/07 -17/07 13:20 (Cast) 15:30 (Cast)

17:50 (Cast) 20:00 (Cast)

HOTEL TRANSYLVANIA 3 (2D)

ANIMACIÓN (ATP) 16/07 -17/07 -18/07

- 12:15 (Cast) 14:20 (Cast) 16:30 (Cast)

18:40 (Cast) 20:50 (Cast)

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAÍDO (3D)

AVENTURA, (13 años)

16/07 - 17/07 22:10 (Cast)

LOS BAÑEROS 5 (2D):

COMEDIA (ATP) 16/07 -17/07 -18/07

12:50 (Cast) 14:40 (Cast) 16:30 (Cast)

ANT MAN, THE WASP (2D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY AL 18/07 - 18:20 (Cast)

ANT MAN, THE WASP (3D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY AL 18/07 - 20:10 (Subt)

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años)

HOY AL 18/07 - 18:00 (Cast)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

16/07 -17/07 -18/07 13:00 (Cast) 15:30

(Cast)

RASCACIELOS (2D):

DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

16/07 - 17/07 - 18/07 22:50 (Subt)

RASCACIELOS (3D):

DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

16/07 - 17/07 - 18/07 22:30 (Cast)

RE LOCA (2D):

COMEDIA (16 años) 16/07 - 17/07 - 18/07

20:40 (Cast) 22:40 (Cast)

12 HORAS PARA SOBREVIVIR

(2D):

AVENTURA (+16 AÑOS)

16/07 - 17/07 - 18/07 20:30 (Cast) 22:30

(Cast)

ENTRADAS: Sala 2D: menor $160,

general $180; y Sala 3D: menor $180; y

general $200





HÍPER LIBERTAD

HOTEL TRANSYLVANIA ATP

ESTRENO

CASTELLANO 2D 15:30 - CASTELLANO

2D 17:40- 22:10

CASTELLANO 3D 19:50-

RASCACIELOS: RESCATE EN

LAS ALTURAS 2D APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:30

12 HORAS PARA SO BREVIVIR

APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 23:00

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

LEYENDA

CASTELLANO 2D 15:00

CASTELLANO 2D 17:30- 20:00

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAÍDO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 15:15

CASTELLANO 2D 17:50- 20:25

ENTRADAS: 2D General, $150

Jubilados, docentes y estudiantes: $90

todos los días; 3D General, $160.