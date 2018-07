FÚNEBRES | 16 de Julio de 2018

16/07/2018 -

FALLECIMIENTOS

Mario René Mujica

Romelia Hilaria Sánchez

Oscar Ramón Sosa

Rosa Tiburcia Silva

LucÍa del Valle Ibáñez (Loreto)

Felipe Adrián James (Loreto)

Napoleón Rentería Carabajal

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CARABAJAL, NAPOLEÓN RENTERIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/18|. Sus hijos Rosario, Aníbal y Ana, sus nietos Analia, Cecilia, Veronica, Leonardo, sus bisnietos Nahuel, Leonel Aníbal, Vicente, su madre del corazón Angelina y demas familiares, sus restos son velados en calle plata 162 s/v. y seran inhumados hoy 11:00 hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

GUZMÁN, ELEN FRANCO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Dios quiso llevarte antes que a nosotros y aunque eso nos dolió y nos sigue doliendo en el alma, sabemos que con él estás mucho mejor. Hoy celebramos en tu nombre y alzamos nuestras copas para honrrar tu recuerdo. ¡ Feliz Cumpleaños hijo!. Aunque tu partida sigue doliendonos, me consuela saber que ahora estas con Dios y que desde alla, me cuidas y me guias. Quiero desearte un feliz cumpleaños y recordarte que nunca me olvido de ti, que siempre te tengo presente y que te amo mucho, amor de mi vida. Su abuelo Domingo Enrique Barraza, sus tios Gringa, Lucia, Carlos Barraza, Fabiana Robles, sus primos hermanos Emanuel y Vero, Belen y Matias, Jesus y Lorena, Brenda, Ivan, MIlton, Leonel, Carla Barraza, Juan Cruz, sus sobrinos Sofia, Mauricio y Thiago, sus padrinos Lucia Barraza y Gustavo More.

GUZMÁN, ELEN FRANCO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Dios quiso llevarte antes que a nosotros y aunque eso nos dolio y nos sigue doliendo en el alma, sabemos que con él estás mucho mejor. Hoy celebramos en tu nombre y alzamos nuestras copas para honrrar tu recuerdo. ¡Feliz cumpleaños hijo!. Aunque tu partida sigue doliendonos, me consuela saber que ahora estás con Dios y que desde allá, me cuidas y me guias. Quiero desearte un feliz cumpleaños y recordarte que nunca me olvidto de Ti, que siempre te tengo presente y que te amo mucho, amor de mi vida. Tu mamá Beatriz Barraza, tu hermana Lourdes Guzman, tu compañera de la vida Fatima Gallo y su tia Blanca Guzman.

GUZMÁN, ELEN FRANCO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Hijo mio, que triste y dolorosa tu partida, amor de mi vida, tus tambores y tu timbaleta te lloran, hoy es tu cumpleaños mi ángel de mi vida, el Cielo está de fiesta, tu mami Tere y tu papi Oscar festejarán tu cumple en el Cielo y tu madre Betty y tu hermana Lourdes te lloran desconsoladamente amor de mi vida. ¡Feliz Cumpleaños Mi Franco!.

LÓPEZ DE GEREZ, LIDIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. Ing. José Félix Alfano participa el fallecimiento de la madre de su compañero de trabajo Carlos. Ruega oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE GEREZ, LIDIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. Raúl Tuma participa el fallecimiento de la madre de su compañero de trabajo Carlos. Ruega oraciones en su memoria.

MIGUEL, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/18|. Liliana y Maxi Cukier y familia acompañan a sus hijos y nietos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MIGUEL, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/18|. Olga y Margarita Anauate participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas y lia. en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

MIGUEL, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/18|. Que el Señor y a Virgen velen tu sueño eterno y brille para tí la Luz que no tiene fin . Su amiga y amiga de sus hijas Coca Lopez de Mattar y sus hijos participan con dolor su fallecimiento.

MIGUEL, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Ramón Elall, sus hijas Silvia y Claudia, sus nietas Rocío y Loretta participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MUJICA, MARIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. Dios se ganó un nuevo ángel, el Cielo una estrella y nuestras vidas un guía!!! Siempre en nuestros corazones. Su esposa Graciela, sus hijos Rita, Ivanna, Gonzalo, Rodrigo y Franco; sus nietos Ignacio, Agostina y Faustina participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio La Piedad.

MUJICA, MARIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. Su esposa Graciela Trejo, sus hijas Rita, Ivana, Rodrigo, Gonzalo y Franco, nietos Agostina, Ignacio, Faustina y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio LA Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

MUJICA, MARIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. Su hermana política Adriana Mabel, su esposo Juan Daniel, sus sobrinos Matias Daniel y Valentina Ariana participan con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria.

MUJICA, MARIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. Su hermana política Ana, su esposo Cesar y su sobrina Sonia, participan con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria.

MUJICA, MARIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. Su hermana política Nancy, sus sobrinas Marisol y Romina, su sobrino nieto Facundo, participan con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria.

MUJICA, MARIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. Su hermano político Marce Trejo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria.

MUJICA, MARIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. Su hermana política Myriam Teresa y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria.

MUJICA, MARIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. Su hermano político Andres Osvaldo Trejo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria.

MUJICA, MARIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. Su hermana política Claudia Andrea Trejo, su esposo Sergio, sus sobrinos Micaela, Javier, Gastón, Sofía y su sobrino nieto Dilan, participan con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria.

MUJICA, MARIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. Ramón Ricardo Trejo y familia participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MUJICA, MARIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. Andrea y Roberto Trejo y María Teresa Paz participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MUJICA, MARIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. Flia. Silvetti, participa con profundo dolor el fallecimiento del querido Mario y elevan oraciones en su querida memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

MUJICA, MARIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. El Sindicato de Empleados de Farmacia de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestra secretaria Administrativa Rita Anabel y acompaña en tan doloroso momento a toda su familia. Elevan oraciones en suy querida memoria.

MUJICA, MARIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. Juan Daniel Silvetti, secretario general del Sindicato de Empleados de Farmacia de Santiago del Estero y toda su comisión directiva participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestra secretaria Rita Anabel y acompaña a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ROSENTHAL, SANDRA ANALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/18|. Felix Lezana, su esposa Reina Rebullida con sus hijos Rodrigo y Gonzalo, acompañan con mucho cariño a su hermana Sarita y familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, ROMELIA HILARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. Sus hijos: Walter, Isabel, Ariel, Edith, Carola y Carlitos y demás fliares. part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. El Descanso. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SÁNCHEZ, ROMELIA HILARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. La Escuela N' 824 Dr. José Benjamín Gorostiaga, participan con dolor el fallecimiento de la Mamá de la Docente Carola Ruth Leguizamon. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, ROMELIA HILARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. Jose Reyes, Lucia Cristina, sus hijos Male, Marcos, Romi, Facu y sus respectivas familias; acompañan a su hijo Walter y a toda su familia por la pérdida de su querida madre. Se ruega oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, ROMELIA HILARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. Compañeros de la Promicion 78 del I.S.T.A. participan y acompañan a su hijo Walter Leguizamón y a toda su familia con profundo pesar. Se ruega oraciones en su memoria.

SILVA, ROSA TIBURCIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. Sus hijos Daniel, Juan, Ramón, Rocendo y Raúl, h. pol nietos bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cemeterio la Piedad cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

SOSA, OSCAR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. Sus hijos Celeste, Natalia y Belén; nietos Santino y Mía; sus hnos. Diego, Verónica, Ramón, Estela; su mamá Elsa Diósquez, hijos pol. Mauricio y Lucas ydemás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

SOSA, OSCAR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. El Personal de la Escuela N1 718 Maria Auxiliadora, Acompañan a la Sra. Directora Estela Sosa en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO, NILDA ISABEL (BETY) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/18|. Sus hermanos Norma, Crisrtina y Mariano Maldonado; su hermano político Juan Carlos Díaz con sus respectivas familias particiopan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Elevan una oración rogando por su eterno descanso.

GARCÍA, LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. Sus sobrinos Pedro Ignacio Raineri y Rosa Falco e hijos Nahuel, Ayelén, Rocío y Mauro participan con profundo dolor el fallecimiento del querido tío Nene y acompañan en estos momentos a su esposa, hijos y hermanas. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados hoy en el cementerio de Forres.

GARCÍA, LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. Que brille para el la luz que no tiene fin". Yaya, Silvina, Jose Maria e Ignacio, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Nena y Mirta en este momento de dolor.

GARCÍA, LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. Juan Carlos Tauil y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA, LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. Estela Elias y familia; Miguel Simón participan con dolor el fallecimiento del querido Nene. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA, LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. Elio Edgardo Falco y Rosa Manfredi junto a sus hijos Rosita y Pedro Raineri; Adriana y Federico Sanz; Mario y Analía Álvarez; Fernanda y Ariel Herrera; Elio y Gabriela González participan el fallecimiento del tan apreciado Nene y acompañan a Nena, Mirta y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria

IBÁÑEZ, LUCIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. Sus hijos Marta, Cesar, Macarena, Cristian, Denis, Carlos y Pupi, h.pol nietos y demas familiares sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Loreto cob. Iosep. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

IBÁÑEZ, LUCIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. Que el Señor y a Virgen de Loreto velen tu sueño eterno y brille para tí la Luz que no tiene fin. Walter moreno participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

JAIMES, FELIPE ADRIAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/18|. Sus padres Karina Orellana y Juan Felipe Jaimes, sus hermanos y de mas familiares, sus restos serán inhumados hoy 17:00 hs en el cementerio Cristo Rey de Loreto previo oficio religioso, el cortejo partirá desde su domicilio particular. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

JAIMES, FELIPE ADRIAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/18|. Griselda Díaz y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

JAIMES, FELIPE ADRIAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/18|. Tu compañero de escuela Enzo Miranda, te despide con dolor y acompaña a tu familia en este difícil momento.

JAIMES, FELIPE ADRIAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/18|. Raúl Miranda y familia participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a la familia en este difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CORONEL, JUSTO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/91|. Hoy se cumplen 27 años desde que te fuiste para siempre de nuestro lado, dejándonos sumidos en la tristeza y el dolor. Su esposa Rosa Jovita Córdoba, sus sobrinos Carlos, Alberto Da Silva Morgado y flia. y demás sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. La Inmaculada.

DÍAZ, MARTA LUCRECIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/18|. Querida Luky: Hoy hace tres (3) meses que estás en presencia del Señor. Te extraño pero de que estas con los seres que viviste. Su hermano Orlando y familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en el Oratorio Don Bosco. Rogando por su eterno descanso.

FERREYRA, ALBERTO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/18|. "Señor, ya está ante Ti, hazlo descansar en tu regazo, permitiéndole gozar de tu Reino". Sus padres Elías y Roxana; hermanos Luz María, Sebastián y Francisco; su hijo Joaquín, su novia Vanesa, su abuelo Segundo, sus tíos y primos que nunca lo olvidarán invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20 en la iglesia La merced, al cumplirse el noveno día de su fallecimiento.

PONCE DE DI PIETRO, NORMA DEL VALLE (Colla) (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/16|. Es dificil aceptar que ya pasaron dos años de tu partida, dos años que no te tengo fisicamente junto a mi, que te recuerdo a cada instante y en cada pensamiento. A medida que el tiempo pasa uno se va acostumbrando, pero no te dejo de extrañar y mucho menos te voy a olvidar. Te llevo siempre en mi corazón. Tu hijo Luis invita a la misa que se oficiará hoy en Catedral Basílica a las 20.00 hs. con motivo de cumplirse el segundo aniversario de su fallecimiento.

RODRÍGUEZ DE LEDESMA, INÉS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/16|. Hoy cumples 2 años de tu partida al Cielo Celestial a gozar de la vida eterna, Inés te extrañamos mucho, se que estás junto a Dios y tu seres queridos te llevo en el corazón y en la sangre. Sus hijos, nietos y bisnietas Carmela y Alma y esposo Leonardo invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. Sgdo. Corazón de Jesús. Se ruega una oración en su memoria.

SALGADO, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/17|. Hoy se cumple un año de tu partida al Reino de Dios. Siempre estaras en nuestros corazones, te agradecemos desde aquí todos los momentos de alegría que nos regalaste. Rendimos tributo a un gran Hombre con alma de niño, pero con un enorme corazón que siempre estuvo dispuesto a los demás los cuales hoy te recuerdan con una linda sonrisa en el rostro porque fuiste un buen amigo, un adorable esposo, un excelente padre y el mejor de los abuelos. Descansa en paz querido Marcelo. Te extrañamos. Su esposa, hijos, nietos, nieto politicos y bisnieto,invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santa Rita.

RODRÍGUEZ DE MAGUNA, FILADELFIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/18|. Mami: cuanto te extrañamos, eras el timón de nuestra familia, gran madre, abuela, bisabuela, de corazón puro, simple y generoso. Fuiste feliz, porque tenías a Jesús y la Virgen María en tu corazón, por eso fuiste elegida por Jesús, Te queremos y serás nuestra guía y compañera en la vida. Su familia invita a la misa al cumplirse 2 meses de su partida a la Morada Celestial en la Pquia. Santioago Apóstol hoy a las 20 hs.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

VILLAVICENCIO DE SALAZAR, CIRIACA (Doña Ciria) (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/11|. Bendecido día madre, que partiste hace 7 años al encuentro de Jesús. No puedo detener el reloj del tiempo para tenerla a mi lado mamá, amiga y vecina que compartimos tristezas y alegrías. Sigue en mí encendida la luz de la esperanza que algún día estaremos juntas en el Reino de Dios. Su voz, su canto angelical viven en mí y su espíritu me acompañan cada día para no caer en la desesperación. Perdón, piedad, y misericordia madre por no haber seguido sus consejos y los valores que me dio. La amé, la amo y la amaré. Su hija Mirta.

FORMENTO DE EBERLÉ, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el dia 22/05/13|. En el centésimo sexto aniversario de su natalicio y día de su onomástico, sus hijos: Toto, Pirulo, Brachi y sus respectivas flias, la recordamos con profundo amor, persuadidos que fuiste una madre ejemplar y que junto a nuestro padre Argentino, nos formaste en los cánones de que el Ser prevalece sobre el Tener y que en el curso de la vida el primero nos señala que su recorrido nos conduce a un destino de valores que determinan a estar a disposición del prójimo. Ruegan una oración en su memoria.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

MEDINA, SEBASTIÁN ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/16|. Mi querido sobrino a 2 años de tu partida al Reino de Dios, está intacta tu imagen, fuiste una gran persona, respetuosa, onesta y sobre todo solidaria, dejaste buenos recuerdos y buenos mensajes que nunca olvidaré, te llevaré siempre en mí, tu tía que te quiere. tus tíos Mercedes y Alfonso, tus primos Hugo, Andrea y Dardo; primos políticos y sobrinos que nunca te olvidarán invitamos al responso que se oficiará hoy a las 16 en el cementerio La Misericordia, al cumplirse 2 años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.