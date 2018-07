Elisa Carrió: "En marzo, alguien del PJ me pidió que rompa con el Gobierno"

Fotos MIRADA. La diputada nacional sostuvo: "No pudieron con el golpe, el famoso golpe civil que intentaron, porque a diferencia de 2001 hay reservas"

16/07/2018 -

Elisa Carrió sorprendió al revelar que en marzo pasado fue contactada desde el Partido Justicialista para romper la unidad de Cambiemos.

La diputada y socia fundadora de la coalición gobernante lanzó esta declaración tras recordar que en el pico de la crisis financiera se reunió con Mauricio Macri y su mujer Juliana Awada. "Yo le dije: vos está tranquilo (sic). Porque acá lo que hay es un golpismo con crisis cambiaria".

Y agregó: "A mí en marzo me dicen si voy a romper o no, me pide alguien del PJ. Y si puedo hacer una alianza con algunos peronistas, me dan nombres. Que fue Julián Domínguez: "vos vas a tener rol protagónico".

"Yo le dije que no iba a romper, porque todos apuestan a que yo rompa. Yo no voy a romper, si esto es creación nuestra. No pudieron con el golpe, el famoso golpe civil, porque a diferencia de 2001 hay reservas", completó la legisladora en una entrevista que concedió a Jorge Lanata en El Trece.

En esta línea, dijo: "No es que se necesita el dinero, el acuerdo con el FMI es un gran acuerdo antigolpe".

Además, Carrió vaticinó: "Vamos a vivir seis meses muy difíciles. Esto tiene un precio. Si te robaron un país y no dijiste nada, el precio se paga".

La diputada también intentó llevar calma a su electorado en referencia a las tensiones y disputas internas del Gobierno. Y fue muy clara: ‘Hay una unidad que no se va a romper’.

En ese sentido, denunció que "algunos quieren poner en jaque al Presidente para que ceda cargos".

"No se me perdona que yo hice una alianza con Horacio (Rodríguez Larreta), María Eugenia (Vidal) y Marcos (Peña), diciendo:’Este bloque no se mueve", disparó.

Después de los cruces que mantuvo en las últimas semanas con el radicalismo, la dirigente aludió a dos figuras de peso de la UCR, aunque sin mencionar sus apellidos: "Lo que se me cuestiona es que no juegue ni con Coti (Nosiglia) ni con Jesús (Rodríguez), sino que juegue a la constitucionalidad. Yo les voy a ganar la república porque no tengo otro interés que la república y la prosperidad del pueblo".