"Somos la mejor alternativa", dijo Marcos Peña de cara al 2019

Fotos EXPECTATIVA. "La Argentina definió un cambio porque no quiere ir más al pasado", resaltó Marcos Peña.

16/07/2018 -

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dialogó sobre el futuro de Cambiemos como alternativa para las próximas elecciones de 2019.

"Nuestros votantes definieron un cambio porque querían mirar el largo plazo. Lo dijimos en 2017 cuando a esta altura nos decían "el bolsillo, el voto, no los van a acompañar". Y decíamos: se equivocan, la Argentina definió un cambio porque no quiere ir más al pasado que nos llevó a una Argentina estancada, frustrada, y dijo "aunque me tome más tiempo quiero ir por otro camino". Eso nos deja tranquilos: estamos honrando ese mandato de cambio. Ése va a ser el corazón de la discusión del 2019: si de verdad queremos cambiar y reiterar ese camino, o si miramos solo el corto plazo para estar mejor", reflexionó Peña.

Acerca del vínculo de Cambiemos con Carrió, dijo: "Todo en Cambiemos han sido relaciones que se han ido profundizando con las batallas que hemos dado juntos. Siento que dentro del PRO, con la UCR, con la CC, se han ido fortaleciendo relaciones humanas. Todos tenemos que cuidar el factor humano que en una coalición tan diversa es muy importante".

Sobre los rumores acerca de que Larreta y Vidal pidieron involucrarse en la gestión, Marcos Peña sostuvo que tal tema "surgió en la conversación. Nos sentimos mucho más cómodos teniéndolos cerca. Los primeros dos años en los momentos más difíciles estuvieron acá. Cuando hay una situación difícil están en dos minutos acá poniendo el hombro", remarcó.

Dijo que ambos mandatarios "para nada" se distancia del Gobierno nacional y el pedido que hace el Presidente de la Nación "Somos un equipo que hace 15 años que trabaja junto, con valores comunes, experiencias y objetivos comunes, pero roles y personalidades distintos", concluyó Marcos Peña.