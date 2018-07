Burdisso y su pelea con Messi

Fotos ACLARACIÓN. Burdisso negó haber agredido a Lionel Messi.

El defensor Nicolás Burdisso reveló el entredicho que tuvo con Lionel Messi. Esto sucedió durante la Copa América Argentina 2011, cuando tuvo un fuerte encontronazo con al astro que por poco no termina a las piñas.

"Nos peleamos. Son cosas que pasan muy a menudo en el vestuario. Discutimos dentro de la cancha, él quería la pelota, yo se la quería dar pero no podía, él estaba incómodo con el partido, yo con la situación, cosas que se dan. Entramos al vestuario discutiendo y cuando vi que venía me paré como para pelear, pero justo nos separaron", recordó el ex Boca.

"No fueron piñas, pero...", añadió el central.

"¿Vos le dijiste algo así como ‘pendejo, se corre hasta el final?", lo inquirió el conductor, Andy Kusnetzoff. "Esas son cosas que se dicen adentro, en el vestuario, es muy del fútbol’, no lo desmintió el zaguero.

"Lionel tiene un carácter fuerte y está bien; yo también tengo carácter fuerte", agregó.

"Lo bueno es que terminó todo bien, aunque yo no volví nunca más a la Selección", bromeó. Y luego repasó: "No, volví, pero me rompí la rodilla".

Después, Burdisso aclaró: "Con él no tengo ningún problema. Leo es un personaje que no te permite estar distanciado y a mí tampoco me gusta estar con problemas", cerró.