Los más pequeños disfrutaron su inicio de vacaciones

16/07/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Durante el fin de semana fueron muchas las familias que comenzaron a disfrutar de sus vacaciones en nuestra provincia y otras regiones del país, pero la ciudad le dio una especial distensión a los más pequeños que se divirtieron a más no poder durante una tarde de juegos y sorteos. A través del programa "Viví las vacaciones de invierno en Las Termas", durante la tarde del domingo una multitud se hizo presente en el denominado playón de Las Mujeres Emprendedoras, donde se montaron una variada cantidad de juegos y entretenimientos, además de sorteos, todo destinado para los más bajitos. La actividad se inició pasado el mediodía, y se extendió hasta casi llegada la noche, dado a la gran cantidad de pequeños que concurrieron para divertirse al máximo. La propuesta, no solo atrajo a los locales, sino también a turistas, ya que esa zona es muy concurrida por los visitantes, especialmente por aquellos que optan durante el día visitar los camping que están en adyacencias a la plaza. Con esta propuesta, las vacaciones empezaron de la mejor manera para los más niños, e incluso fue la continuidad para aquellos que la están en la recta final de su receso invernal. Las Termas da para todos, y la gran cantidad de propuestas deja en claro que es un destino preparado para recibir desde el más pequeño hasta al más grande.