La tatarabuela de Rapelli festejó sus 103 años de vida con sus seres amados

NUEVA ESPERANZA, Pellegrini (E). La comunidad de Rapelli fue testigo privilegiada de los festejos del cumpleaños número 103 de Isolina del Jesús Palavecino, una vecina que nació en Santa María las Chacras, departamento Pellegrini, el 15 de julio de 1915. Fue madre de 15 hijos. En la actualidad tiene 110 nietos y 60 bisnietos y tataranietos. Fue ama de casa, sirvió comida a camioneros, y es dueña de un legendario local bailable, de la localidad de Rapelli. Estuvo casada con José Rodríguez, de quien enviudó hace 36 años.

Del cumpleaños participaron vecinos, amigos y familiares. Además, estuvieron como invitados especiales la comisionada municipal de Rapelli Evangélica Aranda y el ex comisionado Rodolfo Mercado de la misma localidad, donde reside Isolina.

De los 15 hijos que crió, cinco eran hijos de su marido, quien había quedado viudo de su primera esposa a los 30 años. Luego llegaron los otros diez propios. De estos diez, sobreviven seis. De los de su marido solo dos.

Sus hijos recuerdan que "ella trabajó dando de comer a los camioneros, vivía en una casita de barro en Las Chacras, y después se vino a Rapelli, hace 60 años".

Actividad

Isolina, relatan sus descendientes, "siempre concurre a votar y en el año que la entonces diputada Tomasa Salvatierra fue candidata e hizo un acto para el día de la mujer con la presencia del vicegobernador recibió su diploma como mujer destacada de Rapelli, en el 2013. Le gusta la política también".

Una buena de la tatarabuela de Rapelli es que es amante de la lectura, pero la contracara es que "por las noches no la deja dormir a su hija María Eva, con quien comparte el cuarto, pues tiene como costumbre leer estampitas de los Santos y libros sobre ellos o lo que tenga a mano hasta altas horas de la noche".

Frugalidad

Pregunta obligada en casos de personas centenarias, se les consulta a los hijos y nietos por su estilo de vida, a lo que responden lo que podría ser un secreto de muchos años de felicidad: "Ella tiene su comida normal, pero no en exceso. Al mediodía come bien y por la noche sólo toma su té". Luego describen que hasta no hace mucho fue una persona muy activa y trabajadora: "Hasta hace cinco años solía quedarse hasta final del baile para controlar y ayudar a guardar todo. Es la dueña de Recreo 8 Hermanos, de Rapelli. Hace tres años la operaron de la cadera y de la cabeza de un tumor muy riesgoso y ella está mejor de su vista desde la operación. Las intervenciones tuvieron un par de meses una de la otra". Lúcida y contenta, celebró su tercer aniversario después de los 100, la mítica cifra que sólo unos muy pocos santiagueños superaron, con una vida de frugalidad y amor por el trabajo.