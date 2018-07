A Rakitic le dolió "bastante" perder de "esta manera"

Fotos DESPLIEGUE. Rakitic puso empeño, pero a Croacia no le alcanzó.

Ivan Rakitic, volante de Croacia, aseguró tras caer ante Francia en la final de Rusia 2018 que "duele bastante perder" este encuentro "y de esta manera".





Rakitic consideró que las decisiones de Néstor Pitana pudieron perjudicar notablemente al conjunto balcánico. A su juicio, no hubo falta en la acción que generó el primer gol galo y el penal que decretó, tras visionar el VAR, fue muy dudoso. "Es una pena porque no revisa la primera jugada también, la falta, que no es falta, y el penal es muy, muy, dudoso. Y con tres tiros hicieron cuatro goles. Duele muchísimo perder así", comentó el medio del Barcelona, quien, no obstante, felicitó al árbitro y a sus ayudantes, pero aseveró que "los pequeños detalles han sido a favor de Francia".





"Entiendo que ellos quieren que con el VAR mejore todo, pero si es así tiene que mejorar aún bastante. Ayudó muchísimo, pero aún no está perfecto el sistema", indicó.





Rakitic consideró en la zona mixta del estadio Luzhniki que el conjunto croata hizo "un gran partido. En muchas fases hemos sido superiores. Hay que felicitar a Francia. No pudo ser. Es una lástima, pero podemos estar muy orgullosos, porque hemos conseguido que todo el mundo vaya apoyando a Croacia".