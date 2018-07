"El mensaje del FMI es que el plan es riguroso y no es fácil de cumplir"

Fotos NOVEDAD. Si se confirma un plan con flotación del dólar, se verán beneficiadas las actividades de exportación.

El vicepresidente del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea, Jorge Vasconcelos, se refirió a los papeles de trabajo de la negociación entre el Gobierno nacional y el staff del FMI, que se conocieron en los últimos días y opinó que "el mensaje principal es que el plan es muy riguroso y no es fácil" de cumplir.

"No necesariamente todo se va a materializar; son opciones. Si lo primero que se intenta no funciona, está ahí. El staff del FMI se reasegura que si no se baja el gasto público al ritmo que se acordó, van a tener que frenar la reducción de impuestos. No hay que interpretar todo como una obligación", señaló.

"El mensaje principal del documento es que el plan es muy riguroso, no es fácil y no se van a obtener todos los resultados deseados. La dificultad a vencer en materia de equilibrio fiscal es extraordinaria", dijo.

Vasconcelos agregó: "Estamos viendo la posibilidad de intentar un plan de estabilización sin anclar el dólar. Esto es extremadamente novedoso, porque cada vez que se intentó frenar la inflación se ancló el dólar y sufrieron las actividades de exportación. En esta ocasión, se intenta estabilizar con políticas fiscal y monetaria, con el tipo de cambio flotante. Los problemas de atraso cambiario que experimentaron las economías regionales se pueden ir solucionando. Eso será así si el plan de estabilización funciona y la inflación baja".

Estimó además "deseable" que Nación y provincias acuerden para el Presupuesto 2019 y que bajen impuestos. "La Ciudad y la provincia de Buenos Aires van a tener que involucrarse en ayudar más a los subsidios energéticos y transporte, que ahora corren por cuenta de la Nación. Si eso pasa, el resto de las provincias tendrá que comprometer a bajar fuerte la presión tributaria", sostuvo.