La "Chiqui" Legrand no sabe qué hará cuando se retire

16/07/2018 -

Mirtha Legrand confesó que no sabe qué hará el día que se retire. "Siempre me pregunto qué va a ser de mi vida el día que me retire. Y no lo sé", le contó la "Chiqui" a la revista Caras. Además, reveló: "Nunca me puse un jean, ni siquiera sólo para ver cómo me quedaba. Tampoco usé zapatillas porque no sé caminar con ellas; siento que me voy para atrás y que me caigo. Tampoco jamás me puse un jogging, considero que no es una prenda para mi figura. Ah, jamás fui a un shopping, por ejemplo".