Estevanez quiere un encuentro entre Calu y Darthes

16/07/2018 -

Tras el escándalo por la denuncia por acoso sexual de Calu Rivero contra Juan Darthés, "Quique" Estevanez, productor de "Dulce amor", la ficción en la que habrían ocurrido los hechos, contó: "Calu me vino a ver sobre el final de la tira, ya que nosotros teníamos arreglado que se iba dos meses antes a estudiar inglés, y me dijo que estaba incómoda y que no iba a volver, no me dio explicaciones", reconociendo que la actriz no la estaba pasando bien en el set junto a Darthés. En diálogo con "Agarrate Catalina", Estevanez agregó que organizó una reunión entre las dos partes dado que Rivero le pidió no hablar del tema.