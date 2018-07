Presentaron a Cristiano Ronaldo en la Juventus

Fotos "Siempre me gustaron los desafíos", sostuvo Cristiano Ronaldo al ser presentado en la Juventus.

Hoy 14:51 -

Cristiano Ronaldo atraviesa sus primeras horas como jugador de la Juventus. Este lunes por la mañana se realizó la revisión médica de protocolo y luego se acercó hasta el Allianz Stadium, donde participó de una escueta pero concisa presentación. En su primera visita al predio, brindó una conferencia de prensa para expresarse formalmente como integrante de la familia del equipo de Turín.

Las mejores frases de Cristiano Ronaldo en su presentación:

"La Juventus es uno de los mejores equipos del mundo. Es una decisión que tomé hace tiempo".

"Una decisión fácil por la dimensión del club y un paso muy importante en mi carrera".

"Un gran entrenador, un gran presidente acostumbrado a ganar. Venir aquí ha sido una decisión fácil".

"Soy una persona a la que le gusta pensar en el presente. Aún soy muy joven y siempre me han gustado los desafíos, del Sporting al Manchester y ahora la Juventus. Es un desafío y estoy muy preparado. Las cosas irán bien, estoy tranquilo".

"Los jugadores de mi edad a menudo se van a otros países, con todo el respeto. En este punto de mi carrera, jugar en un club tan grande me hace muy feliz. Doy gracias a la Juve por la enorme oportunidad que me ha dado".

"La historia en el Real Madrid ha sido brillante, doy las gracias a la afición, pero ahora quiero dedicarme a esta nueva fase de mi vida. No veo la hora de jugar. Estoy muy motivado y quiero demostrar a los italianos que soy un jugador de nivel".

"Quiero dejar huella en la historia de la Juve. Estoy muy contento por este desafío".

"¿La Serie A? Un campeonato difícil, muy táctico. Mi carrera no ha tenido nada de fácil y soy alguien a quien le gusta salir de la zona de confort. Confío en mí mismo, en los compañeros y en el club".

"No he venido aquí de vacaciones. Quiero triunfar con la Juventus. Esto aquí para dejar huella en la historia del club y estoy seguro de que todo irá bien".

"El Balón de Oro no es algo que me preocupe. Siempre quiero ganar y ser el mejor. Si las cosas van bien seguramente pueda tener la ocasión de ganarlo. Pero no es algo que me quite el sueño".

"La edad no importa. Yo me siento bien, lleno de energía. No veo la hora de empezar".

"Yo no tengo rivalidad con otros jugadores, no es mi ética, no me gusta compararme a los demás. A mí solo me interesa ganar siempre y hacerlo siempre lo mejor posible".

Examen médico

Después de superar el examen médico y antes de hablar con los medios, el portugués se encontró hoy con su nuevo director técnico, Massimiliano Allegri, y sus compañeros de plantel, en las instalaciones del club italiano. "Estoy preparado", expresó CR7, junto al entrenador, en un video que publicó en su cuenta oficial de Twitter la Juventus.

El exjugador del Real Madrid sorprendió el domingo, al llegar a la ciudad antes de lo esperado, en compañía de su pareja, Georgina Rodríguez. Es que el crack luso arribó mientras se estaba disputando la final del Mundial de Rusia 2018 entre Francia y Croacia.



"Miren quién acaba de llegar a Turín", escribió Juventus en su cuenta de Twitter. El horario de llegada había sido mantenido en secreto para que el delantero de 33 años no fuera acosado por los hinchas.