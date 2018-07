Ariel Álvarez Valdés planteó que es posible tener una interpretación distinta del dogma de la resurrección

Hoy 23:26 -

”Creer en la resurrección es un dogma de fe y necesariamente hay que aceptarla, pero la tumba vacía no está al mismo nivel de creer en la resurrección, o sea que una idea no implica necesariamente la otra”, afirmó el doctor Ariel Álvarez Valdés durante la disertación que ofreció anoche en el auditorio del Centro Cultural del Bicentenario, ante una importante cantidad de gente.

Precisamente, el título de la conferencia fue “¿La tumba de Jesús estaba vacía?”, y fue organizada por la Fundación Diálogo.

Partiendo de la afirmación de que “creer en la resurrección de Jesús es fundamental y la base de nuestra fe”, Alvarez Valdés desarrolló los argumentos bíblicos del Nuevo Testamento que mostrarían que es posible tener una interpretación diferente, y que “los teólogos y biblistas actuales tratan de mostrar una idea complementaria”.

La disertación tuvo que ver con una serie de análisis realizados por Álvarez Valdés en su libro “‘La resurrección de Jesús”, publicado en España, basado en su percepción de que “la Biblia se leía de un modo infantil, de manera literal”.

“Hoy se leen de otra manera los textos, los progresos científicos de la Biblia nos la hacen ver con otros ojos, y esto también ha influido en la comprensión de la vida de Jesús que cuentan los evangelios, sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Por respeto a la gente hay que enseñarle una forma madura de leer la Biblia. Necesitamos una fe inteligente”, argumentó.