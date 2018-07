El crack, también habló sobre su relación con Lionel Messi

17/07/2018 -

Cristiano Ronaldo dejó Real Madrid y en España ya lo extrañan. No solo los hinchas merengues sino sus rivales. Entre ellos, uno sobresale: "Leo"Messi.

El portugués y el argentino protagonizaron una rivalidad histórica.

"No tengo rivalidades contra jugadores. No es mi ética de vida compararme con otros. Mi gran desafío es ganar todos los juegos. Con Messi fue un desafío bonito, fue interesante. Pero no lo veo como una rivalidad, cada uno defendió sus colores. Y al final del cuento veremos quién fue el mejor", aseguró.