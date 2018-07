Domínguez respondió a acusaciones de Carrió

17/07/2018 -

El extitular de la Cámara de Diputados de la Nación y exministro de Agricultura y Ganadería del kirchnerismo, Julián Domínguez, respondió los dichos de la líder de la CC, Elisa Carrió, quien sostuvo que el dirigente peronista le había propuesto ‘romper’ la alianza Cambiemos para unirse con representantes del PJ.

"A mí en marzo me dice alguien del PJ si voy a romper o no y si puedo hacer una alianza con algunos peronistas y me dan nombres. Fue Julián Domínguez", contó Carrió en una entrevista. "Yo le dije ‘no rompo’, porque todos apuestan a que yo rompa, ¡yo no voy a romper si esto es creación nuestra!", añadió la diputada nacional.

Domínguez se hizo eco y le respondió en Twitter, donde recordó que Carrió amenazó en junio pasado con romper el interbloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados tras la aprobación de la media sanción al proyecto sobre despenalización del aborto. Por entonces, la líder de la CC estaba molesta por supuestas presiones y ciertas maniobras de los representantes del oficialismo que apoyaron la legalización durante la madrugada previa a la votación.

Por Twitter

"La doctora @elisacarrio me acusa de proponerle romper la alianza de Gobierno, cuando fue ella misma quien amenazó con hacerlo. A confesión de parte, relevo de pruebas", escribió Domínguez en su cuenta de Twitter.

"Finalmente no pudieron con el golpe, el famoso golpe civil, porque la diferencia con el 2001 es que hay reservas, el acuerdo con el Fondo en realidad no es porque se necesita el dinero, es un gran acuerdo antigolpe", agregó Carrió en la entrevista.