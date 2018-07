Vidal espera por meses "muy duros"

17/07/2018 -

La gobernadora María Eugenia Vidal vaticina que los meses del segundo semestre ‘van a ser muy duros’ y por eso ordenó suspender el comienzo de algunas obras que tenía planificadas para este año en la provincia. También reforzará la ayuda social, para evitar tensiones. "El ahorro, que hay que hacerlo, no va a ir por lo social, eso seguro", es el mensaje que le bajó a su equipo. "El territorio de la Provincia es grande y está impactado por la crisis reciente. Nosotros tenemos que sostener a la clase baja y a la clase media en estos meses. Después de diciembre, las cosas van a mejorar", es el mensaje que la mandataria expresa a sus colaboradores. "Vamos a estar poniendo el hombro porque corresponde y porque sin Nación viable no hay Provincia ni Municipio viable. Pero el límite será no corrernos del plan que nos lleve al equilibrio fiscal", transmite la gobernadora bonaerense en las reuniones de equipo. Estas decisiones se producen luego del reclamo de los gobernadores opositores para que Capital Federal y Buenos Aires también realicen un ajuste como les pidió el presidente Mauricio Macri a las provincias.