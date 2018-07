Martín Campaña se sumó a la pretemporada del "Rojo"

Fotos JERARQUÍA. El guardameta se sumó ayer a la pretemporada luego de participar en el Mundial de Rusia con la selección uruguaya.

17/07/2018 -

Luego de completar su paso por Rusia 2018 con el seleccionado de Uruguay, el capitán de Independiente, Martín Campaña, se reincorporó ayer a los entrenamientos con el resto de sus compañeros.

El arquero oriental, suplente de Fernando Muslera durante el Mundial, se puso a las órdenes de Ariel Holan unos días antes de lo estipulado. La lesión y posterior operación de Martín Rehak y la decisión del club de no renovar el contrato de Damián Albil, anticiparon su regreso.

Es que en el plantel quedaron únicamente los juveniles Franco Vélez, Gonzalo Arce y Renzo Bacchia como alternativas para ubicarse debajo de los tres palos, e Independiente afrontará este viernes su primer partido oficial tras el receso mundialista: la llave de 32avos de final de la Copa Argentina ante Central Ballester.

En este contexto, Campaña es número puesto para ser titular en aquel partido en la provincia de Formosa. Por lo pronto, el uruguayo volverá a trabajar mañana, al igual que el resto del plantel, en el predio de Villa Domínico.

Brian Romero

Braian Romero, muy tenido en cuenta por Ariel Holan en los primeros amistosos, sobre todo en los que Maximiliano Meza estuvo ausente por licencia luego del Mundial, se mostró con ganas de sumar minutos en cancha.

"Me siento con mucha confianza, ojalá pueda demostrar por qué vine a Independiente".

Sobre el semestre anterior, el atacante expresó: "La pretemporada pasada no me sentí tan cómodo porque llegué sobre la hora y no conocía nada. No tuve la continuidad deseada y a veces se hace difícil entrar un ratito y demostrar".

Al finalizar, en diálogo con Independiente América, el futbolista cerró: "El receso se hizo muy largo y estamos ansiosos. La Suruga Bank es importante, pero no podemos salir del foco del encuentro del viernes".