Rescatan que transmisión de Rusia 2018 costó u$s 19,5 millones menos que Brasil 2014

17/07/2018 -

El Gobierno nacional remarcó la fuerte reducción de costos para transmitir el Mundial de Fútbol de Rusia 2018, en comparación con el Mundial de Brasil 2014, durante la gestión del kirchnerismo.

El Estado Argentino pagó u$s 3 millones por los derechos de televisación de los partidos del Mundial de Rusia 2018. Por los derechos de televisación del Mundial Brasil 2014 la gestión anterior pagó u$s 19 millones. "Cabe aclarar que la empresa licenciataria fue la misma en los dos casos (TyC International B.V.). La transmisión por la Televisión Pública Argentina incluyó 32 partidos en ambos casos (2014 y 2018)", indicó en un comunicado el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, a cargo de Hernán Lombardi.

La Televisión Pública Argentina pagó u$s 1,5 millones para realizar la producción del Mundial de Rusia.

En el Mundial Brasil 2014 la gestión anterior pagó u$s 5 millones (Euros 1.112.838 y u$s 3.447.950) para realizar la producción del mismo. En definitiva, la diferencia de costos de televisación es de u$s 19,5 millones si se compara lo abonado en Brasil 2014 y Rusia 2018.