Marta seguía anoche peleando por su vida con cinco heridas graves en su cuerpo

Fotos TERAPIA. La paciente está entubada. La operaron el domingo a la noche. Planificaban otra para anoche u hoy.

17/07/2018 -

En una cama de la sala de Terapia Intensiva del Hospital Regional, Marta Romina Taiguán hacía frente anoche a una batalla decisiva, tras ser apuñalada cinco veces por su ex pareja, Rubén Alberto Giménez, en el Bº Mailín de Campo Gallo.

En diálogo con EL LIBERAL, Nancy Acevedo, madre de la víctima, manofestó que su hija "está mu mal; acabo de verla recién en Terapia Intensiva".

Con su fortaleza hecha añicos, la mujer reparte su tiempo entre el Hospital y los trámites encomendados.

"El sistema hepático lo tiene comprometido", acotó, confirmando que las heridas más graves se sitúan en la zona de los intestinos.

"La operaron la noche del domingo. Ahora preparan otra intervención para la noche o mañana (por hoy)", subrayó.

"Nada justifica lo que le hizo a mi hija. Lo poco que me dijeron es que le sacó el celular a mi hija y luego le armó un escándalo".

Según Nancy, "no sé más nada, porque no hablé con mi hija. Ella perdió mucha sangre y hoy los médicos me dicen que su cuadro es de suma gravedad", afirmó llorando.

Sin embargo, la mujer no se aleja de la esperanza, a tono con la pelea de su hija. "Me han pedido una malla gástrica los médicos".

A parecer, los cirujanos planifican una intervención para una cirugía reconstructiva. Ojalá alguien me ayude porque mi hija está muy muy mal", lamentó la señora a EL LIBERAL.