Angelici negociará por el uruguayo Lucas Olaza

17/07/2018

Daniel Angelici sabe que Boca tiene grandes desafíos es por eso que apunta a darle con todos los gustos a Guillermo Barros Schelotto. El presidente del Xeneize reconoció ayer que el lateral uruguayo de Talleres de Córdoba, Lucas Olaza, es uno de los que le interesa al club para suplir la ausencia por lesión del colombiano Frank Fabra.

"Nos interesa Olaza para disponer de él por los próximos seis meses", dijo el "Tano" cuando fue consultado al respecto.

Además, Angelici agregó que negociará por el jugador con el club cordobés y que Olaza es uno de los apuntados por Guillermo Barros Schelotto y sus ayudantes: "Llamé a Talleres y comenté el interés. Seguramente tomaré un café con ellos y veremos si podemos hacer algo que nos sirva a ambos clubes, algún intercambio, que pasen algunos jugadores a préstamo... Olaza es un jugador que le gusta al cuerpo técnico", comentó en Radio Rivadavia.

Por otro lado, Angelici habló de los arquereos que en algún momento le gustaron para Boca y bancó a Agustín Rossi para seguir en el puesto: "Romero o Guzmán me hubieran gustado que estén en Boca, jugando o compitiendo, pero Rossi va a seguir creciendo y no me extrañaría que en unos años sea el arquero de la Selección", agregó el el presidente de la entidad de la Ribera.