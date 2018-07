Buffarini y toda su felicidad por el gol ante Miami United

17/07/2018 -

El defensor Julio Buffarini está contento y no es para menos. Marcó el primer gol de la contundente victoria por 7 a 2 ante Miami United y lo reflejó de esta manera: "Estaba esperando empezar una pretemporada de esta manera para arrancar un semestre muy importante. Me voy contento por el gol, por llegar a situación de gol, pero en lo personal me voy contento porque me sentí muy bien, dijo el defensor que esperar tener mayor oportunidad como titular en el equipo de Guillermo Barros Schelotto.