La santiagueña Oriana Cinquegrani, entre los 12 mejores cabellos del país

17/07/2018 -

Oriana Cinquegrani está a punto de cumplir su sueño, convertirse en la "Chica Pelo Pantene 2018". La joven santiagueña, actualmente radicada en Córdoba en donde estudia Arquitectura, fue una de las doce finalistas del concurso "Pelo Pantene" del que participaron chicas de toda la Argentina. A diferencia de años anteriores, en esta edición, además del Pelo Pantene Lacio, en donde concursará Oriana, se incluyeron también el Pelo Pantene Ondulado y con Rulos. La final del certamen se realizará desde el 29 de julio hasta el 3 de agosto próximos con una fiesta central en Buenos Aires. "Me inscribí porque desde que soy chica mi pelo es mi marca registrada. Desde que soy chiquita tengo el pelo largo. Me gusta el concurso de Pantene porque el espíritu de este concurso es que ellos consideran un pelo Pantene a un pelo fuerte, saludable, brillante, que no incluya extensiones ni postizos", resaltó Oriana a EL LIBERAL. "Pantene tiene como lema que la fuerza es belleza. Mi fuerza es que me identifico por la perseverancia y es por eso que estoy inscribiéndome de nuevo en este concurso y estoy participando, dijo. Oriana recordó que el año pasado también había concursado y quedado entre las finalistas. "Gracias a mi participación en este concurso comenzó mi carrera en el modelaje. Me abrió muchísimas puertas. Me contactaron muchas agencias. Mi sueño es ser la chica Pantene 2018", recalcó.