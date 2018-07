17/07/2018 -

"Sus chistes y su humor referidos a su condición de trans abren la peligrosa puerta de la homofobia", le dijo Flor de la V. ¿Considera que vivimos en una Argentina homofóbica?

"Yo considero que mis chistes son sobre mí y que tenemos que aprender a educar a las personas para que aprendan a respetar a todas las personas de acuerdo con lo que ven y a cómo se trata. O sea, conmigo tenés que manejarte de una manera y con el resto de las personas con la manera que cada una de ellas quiera. Yo no considero en absoluto que mi humor contribuya a la homofobia ni nada. Bueno, son diferentes puntos de vista y hay que respetar absolutamente todas las posiciones. Por otro lado, creo que vivimos en una sociedad argentina muy poco tolerante. No me atrevería a decir homofóbica, me atrevería a decir muy dividida".

¿Por qué cree que Flor de la V la criticó directamente a usted sobre un tema que ella, en los albores de su carrera, también se burlaba de su identidad sexual?

"Creo que Florencia pasó por un momento donde decidió no tocar más ese tema y tiene que ser respetada como también tiene que ser respetado que yo sí lo quiera tocar. La verdad es que somos personas distintas, que vivimos una vida pública en diferentes tiempos y tenemos maduraciones diferentes. No hay nada ni que sea ni más ni menos válido ni una sobre la otra".