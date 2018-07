Entregan elementos para poner en marcha un proyecto textil familiar

Fotos AYUDA. Beneficiaron con una máquina de coser industrial y otros insumos a una vecina del barrio San Martín.

17/07/2018 -

En el marco del programa "Emprendiendo sueños", el intendente Pablo Mirolo entregó una máquina de coser industrial y otros elementos a una vecina del barrio San Martín para poner en marcha un proyecto textil familiar.

La beneficiaria, María Silvina García, solicitó el apoyo del municipio para iniciar su propio taller de costura con el que fabricará exclusivamente indumentaria infantil.

El jefe comunal hizo entrega de una máquina de coser industrial multifunción, rollos de telas e hilados, además de diversos elementos de costura.

Al respecto, Mirolo manifestó: "Quiero felicitar y agradecer a Silvina que igual que muchos vecinos bandeños confiaron en la gestión y solicitaron lo que necesitaban para fabricar sus productos e incrementar las ventas de los mismos".

Agregó: "Llevamos más de setenta microemprendimientos entregados desde que se inició este programa el año pasado".

Por su parte, Silvina, muy emocionada, manifestó su agradecimiento: "Sólo me resta darle las gracias al intendente por esta gran ayuda que me da, la cual me permitirá avanzar en este proyecto y poder brindarles una mejor calidad de vida a mis hijos".

Finalizó: "Como una forma de agradecer este gesto que tuvieron conmigo voy a hacer diferentes prendas que serán donadas al Jardín Municipal de Primera Infancia Bambi".

El programa "Emprendiendo sueños" fue lanzado desde la actual gestión con el objetivo de respaldar e impulsar a aquellas personas desocupadas que tienen un oficio o una profesión y no cuentan con los recursos necesarios para iniciar o fortalecer sus microemprendimientos.

En este sentido, el intendente Pablo Mirolo ratificó su compromiso con los pequeños emprendedores y resaltó el gesto de Silvina de devolver con su trabajo mediante un gesto en beneficio de los niños del jardín "Bambi".

"Esa es nuestra mayor satisfacción, ver que más familias se benefician con este programa, pero además porque llega a gente de bien que quiere ayudar a otros", dijo Mirolo.