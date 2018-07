Pity Álvarez fue internado en el hospital penitenciario

Hoy 17:14 -

Sedado e internado en el hospital penitenciario, así pasó el fin de semana Pity Álvarez, por un problema de hipertensión.

En el nosocomio le hicieron controles de presión y cardiológicos. Cristina, la madre del músico, aseguró que "está controlado y lo están evaluando y estabilizando".

El ex cantante de Viejas Locas e Intoxicados se encontraba desde el viernes pasado en el pabellón psiquiátrico del penal en el que está detenido, acusado de haber asesinado de al menos tres disparos a Cristian Díaz, en circunstancias que todavía se investigan, en el barrio porteño de Villa Lugano.

El lunes en la tarde, Sebastián Queijeiro, renunció a la defensa del músico, alegando que dado el estado salud de Pity, él no puede seguir con su trabajo. "En el estado en el que está no puede firmar ningún papel, no está en condiciones", manifestó.

Sin embargo, Claudio Calabresi, el representante Cristina Congiú, la madre del cantante, desmintió que Queijeiro haya sido el representante legal de la causa. "Nunca estuvo acreditado", dijo.

Antes de la renuncia, Queijeiro había adelantado que pedirían la suspensión del proceso hasta que el artista se estabilice. "Sufre un síndrome de abstinencia fuertísimo y corre riesgo su vida", señaló.

En adelante, "Pity" Álvarez será representado por el defensor oficial Santiago Ottaviano.