Autorizan a familiares de un niño con síndrome de Tourette a cultivar cannabis con fin medicinal

18/07/2018 - La jueza federal de Viedma, Mirta Filipuzzi, hizo lugar a la medida cautelar innovativa interpuesta por la madre y los abuelos de un niño que padece síndrome de Tourette -trastorno neurológico que produce tics motores y vocales involuntarios- y los autorizó “a cultivar plantas de cannabis en la cantidad necesaria con exclusivo destino medicinal para el menor”. La decisión la adoptó en línea con el dictamen conjunto de los fiscales federales Marcos Escandell y Diego Iglesias -titulares de la Fiscalía Federal de Viedma y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar)- En su dictamen, los representantes del Ministerio Público Fiscal habían opinado que la medida cautelar solicitada debía ser concedida, al entender que existe una ley nacional reglamentada que habilita el uso de cannabis y sus derivados con fines terapéuticos, la cual fue sancionada con fecha 29 de marzo de 2017 bajo ley 27.350 de “Uso Medicinal de la planta de Cannabis y sus derivados”, regulatoria del uso terapéutico de dicha sustancia, que dispone además que será la Anmat la que permitirá la importación de aceite de cannabis y sus derivados cuando sea requerida por pacientes que presenten patologías incluidas en el “Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales” y cuenten con la indicación médica pertinente (artículo 7). Además, consideraron que estaba acreditada la verosimilitud del derecho, ya que el niño padece el Síndrome de Tourette, que los tratamientos farmacológicos prescriptos por los médicos tratantes fueron ineficaces; y que el tratamiento con aceite de cannabis ha sido el que ha tenido mayor éxito en el tratamiento de la enfermedad. También tuvieron por probado el peligro en la demora, ya que el Estado Nacional aún no pudo garantizar al niño la provisión gratuita e ininterrumpida del tratamiento con aceite de cannabis prescripto, dado que se encuentra en proceso de implementación el “Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales” y la inscripción allí requerida demandará un proceso durante el cual el menor no puede suspender su tratamiento. Por otra parte, y en lo atinente al temor que acarrea el autocultivo, en relación a una posible infracción a la Ley Nº23.737 de Estupefacientes, citaron el precedente de la Causa 21.814 de la Provincia de Salta, en el que se estableció que “(...) en el caso, la autorización para cultivar cannabis en su domicilio particular se solicita con el exclusivo fin de producir la única medicación que le calma los dolores al niño, la situación encuadraría dentro de aquellas conductas o acciones privadas que la Constitución ha querido proteger y garantizar dejándolas exentas de la autoridad de los magistrados en virtud de que permanecen en el ámbito privado y no afectan los derechos de terceros”. En ese orden de ideas, sostuvieron que la autorización para cultivar cannabis en su domicilio particular se solicita con el exclusivo fin de producir la única medicación que le calma los síntomas adversos que le produce la grave enfermedad que padece. l