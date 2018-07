Dos maestras les dieron a sus alumnos una original tarea para el receso invernal

18/07/2018 - “Tarea para el receso invernal. Preparar una pizza (elegir un lugar de la casa para comer). Ver una película en familia (preparar pochoclos), colocar almohadones en el piso y disfrutar. Realizar un paseo en familia al aire libre (evitar comprar juguetes en la salida). Leer un cuento en familia”. Esas fueron las indicaciones que dos maestras les dieron a sus alumnos, en un mensaje que pegaron en sus cuadernos de comunicaciones. La mamá de uno de los chicos lo publicó en Facebook y rápidamente se viralizó por las redes sociales. El tema llegó a los principales medios, incluido TN, donde no dudaron en titularlo como “La mejor tarea del mundo”. ‘Esto es un mimo al alma, a nuestra profesión’, le dijo a Clarín Paola Escarabajal (37), sorprendida por la gran repercusión de sus palabras. “Nunca imaginamos que iba a pasar esto con una nota pegada en un cuaderno para los alumnos. Colmó nuestras expectativas”, continúa esta vecina de José C. Paz, que lleva 13 años ejerciendo la profesión. Habla en plural porque la idea fue compartida con otra maestra, Eliana Lobo (25). Juntas forman una pareja pedagógica en el Instituto San Alfonso de Bella Vista. Paola está a cargo del 2ºA y Eliana del 2ºB, aunque por momentos se alternan los cursos. Todos los años, las autoridades del colegio les piden que hagan una tarjeta para el receso escolar. ‘Estuvimos viendo ideas que andan dando vueltas por la web y ninguna nos convencía porque no identificaban a nuestros alumnos. Así que fuimos ideando esta notita una mañana, antes de que llegaran los nenes. La fuimos tipeando en la compu y salió esta nota que explotó”, asume Paola. Trabaja en doble turno: por la mañana en el Instituto San Alfonso y por la tarde en la Escuela Modelo, ambos de Bella Vista. ‘Lo pegué en los dos cuadernos’, cuenta sobre el famoso mensaje, mientras sigue acumulando ‘likes’ en las redes. ¿Qué quiso decir con todo esto? Su objetivo se puede resumir en una frase: disfrutar de las cosas simples. ‘Vemos en las aulas que los chicos están muy conectados en la tecnología y ya no saben lo que es remontar un barrilete. Eso hacíamos nosotras cuando éramos chicas. Era alucinante estar al aire libre, compartir un paseo en bicicleta, cocinar con mamá, mirar películas’, enumera con melancolía. ‘Apuntamos a que los padres les den un ratito de su tiempo. Quizás hoy en día papá y mamá trabajan todo el día. Entonces, sugerimos hacer un parate. Nosotras siempre les decimos en las reuniones anuales que el momento de la tarea sea un disfrute y no un castigo. Que guarden el celular, que escuchen a sus hijos. Son 20 minutos o media hora para que se desconecten de los problemas y los puedan escuchar’, sigue la maestra. Parte de ese espíritu lo transmite en el aula. ‘Todos los días les pregunto a los alumnos cómo les fue el día anterior y qué hicieron. A veces cuentan cosas de su familia. Obviamente, si es algo muy privado, lo hablamos con el alumno. Sino buscamos entre todos una solución. Charlamos un montón con los nenes’, asegura Escarabajal. Para las vacaciones de invierno, su plan es bien simple y barato. ‘Apuntamos a compartir en familia algo tan sencillo como hacer pochoclos en casa, tirarse en el piso, y mirar una peli’, comenta. Para lograrlo, habrá que dejar de sobrecargarse de actividades y obligaciones, muchas veces autoimpuestas por los adultos. ‘Los shoppings son un caos, y está la idea de que si no lo llevás a ver una película, al teatro, o a ver Disney on Ice, no son vacaciones. Y nada que ver’, concluye la maestra viral.