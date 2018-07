Señalan cómo influyen las pantallas en el sueño

18/07/2018 - “Estamos inundados de pantallas, lo cual no es grave si uno las usa adecuadamente. Lo serio es que emiten una luz azulada que estimula al reloj biológico de nuestro cerebro; este ‘dispositivo’ está encargado de avisarle al cuerpo que es de día. Si te vas a la cama de noche y tenés prendida la tele o el celular, estás engañándolo, y no te podés dormir”, cuenta el científico Diego Golombek, en una charla en la Agencia de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de La Matanza. ‘Estamos preparados para un mundo que ya no existe. Un mundo en el cual hay claramente días y noches y, cuando se va el sol, te volvés a la cueva’, afirma Golombek, cuyo interés se centró en la cronobiología, una disciplina que estudia la regulación de los ritmos biológicos en torno al sueño. Para el investigador, los tiempos de descanso son sumamente importantes, pero suele ser algo ‘que se pasa por alto. Pensamos que es una comodidad a la que accedemos cuando tenemos la suerte de hacerlo, pero en realidad no es un lujo, es una necesidad’ .l