Fotos Lanús pegó en el momento justo y festejó con su gente en el Sur

18/07/2018 -

La vuelta de Lanús a la competencia fue a puro festejo. El "Granate" venció anoche a Junior de Barranquillla por 1 a 0 y dio un paso fundamental para avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El único gol lo marcó Rolando García Guerreño. La revancha se jugará el próximo martes en Colombia y para los dirigidos por Ezequiel Carboni queda la gran oportunidad de seguir en carrera. No lució y por momentos perdió la pelota Lanús, pero es un triunfo importante debido a que no recibió goles y jugó con muchos futbolistas jóvenes surgidos en el club. Impuso condiciones el equipo de Ezequiel Carboni en el primer tiempo, pero necesitó de una jugada de pelota parada para abrir el marcador, a los 24 minutos. Un centro preciso e Barrientos y la aparición goleadora de García Guerreño fueron suficiente para doblegar a un por momentos dubitativo conjunto colombiano. Junior intentó y pudo haber empatado instantes después del gol de Lanús, pero Andrada se lució ante un potente remate de Teófilo Gutiérrez. Perdió la pelota el local en el segundo tiempo. Junior ganó terreno y llevó al local a su campo, pero el conjunto colombiano no tenía ideas para llevar peligro a Andrada. Atacó poco el local en la parte final, pero tuvo en los pies de Lautaro Acosta, su emblema, una chace clara. Después de algunos rebotes en el área la pelota le quedó a Acosta, que controló y, de frente al arco, remató por encima del travesaño.